“La Vuelta serà l’última”

Alberto Contador (Trek) va anunciar que la seva etapa com a professional arriba a la meta. En un vídeo publicat en el seu compte d’Instagram va confirmar que participaria en la Vuelta i que aquesta serà l’última cursa que disputarà com a ciclista professional.

“Ho dic content, no ho dic amb llàstima.” Així és com Contador va iniciar el seu comiat, un adeu que assegura que s’ha “pensat molt bé”. El cap de files del Trek es mostrava somrient i segur d’estar prenent la millor decisió possible. El madrileny, de 34 anys, plega amb un palmarès envejable: dos triomfs en el Tour de França (2007 i 2009), dos més en el Giro (2008 i 2015) i tres en la Vuelta (2008, 2012 i 2014). És l’únic ciclista de l’Estat amb la triple corona. El 2008 es va convertir en el cinquè de la història a aconseguir-la i, després, Vincenzo Nibali s’ha afegit al selecte club de campions.

Segons el mateix Contador, la Vuelta és l’escenari ideal per acomiadar-se: “No crec que hi hagi un comiat millor que en la cursa de casa i al meu país.” El ciclista madrileny es va mostrar convençut que seran “tres setmanes d’ensomni” en les quals espera gaudir de l’afecte dels aficionats. “Estic desitjant que arribi”, va sentenciar.

La novena posició que Contador va obtenir en l’últim Tour i la sensació de no poder tornar a competir per la victòria en una de les proves més grans del ciclisme mundial podrien ser algunes de les causes d’aquest sobtat anunci. Una decisió que Contador ja va rumiar la temporada passada, quan es va acabar el projecte de Tinkoff. Aleshores, va sorprendre signant un contracte de dos anys amb el Trek. S’ha quedat en un.

El dia 19 amb la contrarellotge per equips de Nimes (França), el Pistoler iniciarà la seva última competició com a integrant del conjunt Trek i el dia 10 de setembre a Arroyomolinos (Madrid) farà les últimes pedalades com a ciclista professional.