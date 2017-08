Catalunya és artística

Els patinadors catalans han estat una peça clau dels èxits de la selecció espanyola en el campionat d’Europa que s’acaba de disputar a la localitat italiana de Roana i a la qual ha tornat amb un total de vuit medalles en les quatre categories: sènior, júnior, juvenil i cadet, després d’aconseguir-ne dues en cada una. I en la categoria sènior els catalans han destacat de manera especial i han estat campions de la modalitat de lliure, tant en la categoria masculina, amb Pere Marsinyach, com en la femenina, amb Mònica Gimeno.

El pes específic dels patinadors catalans en les medalles que ha guanyat la selecció espanyola en els darrers deu anys en els campionats d’Europa és innegable, i en la categoria sènior nou de cada deu medalles guanyades han estat dels catalans. Des del campionat d’Europa de l’any 2008, que es va celebrar a Fuengirola, fins al que acaba de finalitzar a Roana, Espanya ha guanyat 30 medalles en la categoria sènior, i 28 han estat gràcies als patinadors catalans, és a dir el 93,3%. D’aquestes medalles dels darrers deu anys, dotze han estat d’or i s’ha conquerit el títol europeu i les dotze les han guanyat els patinadors de Catalunya.

Els components de la selecció espanyola van tornar amb vuit medalles, sis de les quals d’or, de l’últim europeu –comptant les quatre categories–, i els patinadors de Catalunya en van guanyar cinc, i quatre van ser d’or. El total de medalles que Espanya ha guanyat en els darrers deu anys en les quatre categories dels campionats d’Europa han estat de 84, i els patinadors catalans n’han aconseguit 71, és a dir el 84,5%. O el que és el mateix, de cada deu medalles que ha guanyat Espanya vuit han estat gràcies als catalans. Per darrere i força lluny, els patinadors de Galícia han aconseguit tres medalles; els de Cantàbria, les illes Balears i Madrid, dues, mentre que els patinadors de Navarra i del País Valencià n’han guanyat una.

Aquest percentatge de medalles dels catalans respecte a Espanya augmenta encara més si ens fixem només en els títols europeus i les medalles d’or. En total, la selecció espanyola ha guanyat 22 medalles d’or en els darrers deu europeus i 20 han estat gràcies als patinadors catalans, el 90,9%. és a dir, nou de cada deu. Les altres dues les han guanyat una patinadora gallega i un cantàbric, i ha estat en aquesta edició que acaba de finalitzar. Héctor Ruiz va guanyar la medalla d’or en el lliure cadet i Noemí Isla, el títol de lliure júnior.

En les categories de promoció, la júnior, la juvenil i la cadet, el percentatge de medalles que guanyen els catalans dins la selecció espanyola no és tan elevat com en la categoria sènior. Tampoc es guanyen tantes medalles. En els europeus júniors els representants d’Espanya han guanyat un total de 25 medalles en els darrers deu anys i 21 les han aconseguit els catalans, un 84%. En la categoria juvenil és on hi ha el percentatge més baix de medalles catalanes. La selecció espanyola n’ha aconseguit un total de disset i només dotze han estat per als representats de Catalunya, és a dir el 70,5%. En aquesta categoria juvenil és on hi ha més varietat de federacions autonòmiques pujant al podi, amb quatre més: Madrid, Galícia, Cantàbria i el País Valencià. Finalment en la categoria cadet, Espanya acumula dotze medalles en els darrers deu europeus, i deu han estat pels catalans, amb un 83,3%.