Objectius de mínims i aspiracions de màxims

Hi ha moltes ganes de fer-ho bé en el vestidor de la selecció espanyola de rugbi, que avui debuta en mundial de Dublín. “Som conscients que l’objectiu prioritari és superar la novena plaça del mundial de fa 3 anys però tenim ganes de fer alguna cosa gran”, va dir fa uns dies la capitana catalana d’aquesta selecció, Aroa González, que penjarà les botes quan acabi la cita internacional. Aroa Gonzàlez, barcelonina de 38 anys, és una de les quatre jugadores de casa que representaran el rugbi català en aquest mundial de Dublín. La santcugatenca Bàrbara Pla –del Getxo basc–, la barcelonina Diana Gassó –del Gòtics– i Carlota Méliz –de l’Scrums de Sant Sebastià– també debuten avui (15.00 h, TDP) contra Anglaterra, el màxim aspirant a guanyar el títol. A més, d’elles quatre, les jugadores de l’INEF de Barcelona Angela del Pan i Maria Casado també lluiran essència catalana en un esdeveniment que arribarà al seu desenllaç final el 26 d’agost.

En el grup B de la competició, a més d’Espanya i Anglaterra, que obren foc avui, també hi figuren els Estats Units i Itàlia. El combinat que dirigeix José Antonio Barrio aspira a guanyar un dels dos partits contra italianes o americanes –més assequibles que el totpoderós quinze de la rosa amb qui es veuran les cares avui– per poder entrar en els quarts de final. “El somni seria una setena plaça que es condueixi cap a la copa del món”, comenta Aroa Gonzàlez, que, conscient de les dificultats, es marca com a objectiu de mínims repetir la novena plaça en els dos darrers mundials que ha disputat l’equip. A França 2014 i a Canadà 2006, el combinat estatal va imposar-se en dos partits al Samoa i el Kazakhstan. Igualar la sisena plaça de Gales 1991 ja serien paraules majors.

Esperit de brega