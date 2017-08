Quinze metres ho canvien tot

Karsten Warholm va donar la sorpresa en els 400 m tanques i es va emportar una medalla d’or inesperada. El jove noruec, de 21 anys i provinent de les proves combinades, va fer una gran cursa i va finalitzar en la primera posició, que el va sorprendre a ell mateix, amb 48.35. Des de l’inici es va situar al davant i cap dels seus rivals el va poder superar. Per darrere el turc Yasmani Copello –tercer a Rio–; va mesurar molt bé les seves forces i amb 48.49 va superar en els metres finals al nord-americà Kerron Clement –subcampió olímpic–, que va fer 48.51. La xinesa Lijiao Gong va dominar el pes i per fi va aconseguir la medalla d’or i el títol mundial després d’haver estat tres vegades al podi, amb un segon i dos tercers llocs. Gong va guanyar amb un llançament de 19,94 m. La segona posició va ser per a l’hongaresa Anita Márton, que abans del darrer llançament estava fora del podi en la quarta posició, però amb 19,49 m va aconseguir la medalla de plata. La campiona olímpica, la nord-americana Michelle Carter, va ser tercera amb 19,14 m.