La millor selecció del món esclafa Espanya en el debut

ANGLATERRA 56 ESPANYA 5 ANGLATERRA: Cornborough, Kerr, Bern, Scott, Aldcroft, Millar-Hills, Noel-Smith, Hunter, Riley, McLean, Wilson, Burford, Jones, Thompson i Waterman. També van jugar: Scarratt, Matthews, Hunter, Reed, Cokayne, Clarck, Lucas i Cleall. ESPANYA: Jaurena, González, Vinueza, Berta García, Ribera, Gassó, Medín, Redondo, Fernández, Patrícia García, Echebarría, Bravo, Erbina, Casado i Plà. També van jugar: Castelo, Rial, Rico, Rocío García, Del Pan, Ahís, Macías i Meliz. ASSAJOS: Jones (1’), transformat per McLean; Wilson (4’), transformat per McLean; Wilson (19’); Wilson (32’); Gassó (36’); Scarrat (43’); Millar-Hills (51’); Wilson (54’); Matthews (51’), transformat per Scarrat; Cokayne (69’) i Thompson (76’). ÀRBITRE: Aimee Barret (Sud-àfrica).

Contundent i clara derrota de la selecció espanyola de rugbi a l’UCD Bowl de Dublín, en el partit inaugural del mundial que es disputa a Irlanda fins a final d’aquest mes d’agost. El combinat estatal, amb quatre jugadores catalanes –Aroa González, Diana Gassó, Barbara Pla i Carlota Méliz–, va caure contra la que, segurament, és la millor selecció del món, Anglaterra, per un clar 56-5. L’únic assaig espanyol el va signar la barcelonina Diana Gassó, jugadora del Gòtics, quan s’acabava la primera part i el marcador ja mostrava un concloent 24-0. De fet, les angleses van dominar des del primer a l’últim minut, el joc i el resultat. Megan Jones va fer el primer assaig, aprofitant un doble error de placatge, quan no s’havia arribat al minut 1 de joc i Kay Wilson en va fer tres més durant la mitja hora següent que, sumats a dues transformacions de Katy McClean, que va ser distingida com la millor del partit, deixaven el duel dat i beneït.

El quinze de la rosa, molt superior tècnicament i, sobretot, físicament, no va tenir pietat i va saber aprofitar les situacions d’avantatge que aconseguia pels costats quan la defensa espanyola es veia obligada a concentrar-se pel mig. Així, fins a deu vegades va aconseguir plantar la pilota per darrere de la línia de fons. No hi va haver opció per a l’equip que entrena José Antonio Barrio, Anglaterra va demostrar per què, a més de ser l’actual campiona del món, és la gran favorita per endur-se el títol. Superiors en atac i molt poderoses en defensa, les Red Roses només van concedir una oportunitat per anotar que el combinat espanyol no va deixar escapar. Patricia Garcia va iniciar un contraatac, en el qual també van participar Anne Fernández, Maria Ribera i Vanessa Rial, que va culminar la tercera línia catalana Diana Gassó. Cinc punts per salvar l’honor, per esquivar el zero, per no afrontar amb les butxaques totalment buides els partits contra els Estats Units –diumenge, a la una del migdia– i Itàlia –dijous vinent, a les 17 hores.