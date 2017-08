Jordan Spieth centra totes les mirades en el PGA

L’últim gran torneig de la temporada, el PGA Championship, arrencarà avui al camp de Qual Hollow, a Charlotte, i el món del golf estarà pendent de l’actuació d’un jove americà de 24 anys, Jordan Spieth. El texà ja s’ha imposat al llarg de la seva carrera en el Masters d’Augusta (2015), en l’obert dels Estats Units (2015) i en l’obert Britànic. Si s’adjudica el PGA Championship es convertirà en el sisè golfista que aconsegueix guanyar els quatre grans. L’últim que va aconseguir aquesta fita va ser Tiger Woods l’any 2000.

Si aconsegueix la gesta, Spieth es convertirà en el golfista més jove en coronar-se en els quatre grans tornejos. Amb 24 anys i pocs dies superaria precisament el seu compatriota Woods, que ho va aconseguir amb 24 anys i sis mesos.

Deixant de banda el protagonisme de Spieth a Qual Hollow hi serà el barceloní Pablo Larrazábal, actual número 105 del rànquing, que arriba a Charlotte amb la intenció de superar el tall. De les set vegades que ha participat en el PGA només ho va aconseguir l’any 2011.

En l’últim gran de la temporada també hi seran tres jugadors de l’Estat espanyol. Els sempre favorits Sergio García i Jon Rahm, actuals números 5 i 6 del rànquing mundial, afrontaran aquest torneig amb la intenció de redimir-se de la mala imatge oferta en el World Golf Championship Bridgestone, on van finalitzar molt lluny dels líders. Per la seva banda, Rafa Cabrera Bello, número 16 del rànquing, vol repetir el bon paper que va oferir en l’obert Britànic, quan va acabar quart.

En els dies previs a la competició, la pluja ha estat la principal protagonista. Si no canvia el temps en el transcurs del PGA, l’aigua es pot convertir en un element condicionant per als jugadors, ja que previsiblement complicarà el recorregut de gairebé set quilòmetres.

L’organització del torneig ha anunciat que a partir de l’any 2019 canviarà de dates i deixarà de tancar la temporada i passarà a disputar-se al maig. D’aquesta manera, els quatre grans se celebraran consecutivament entre l’abril i el juliol, un cada mes.