Marc Pinsach estableix el rècord d’ascens a l’Aneto

“He aconseguit fer un nou rècord de pujada, 2h20, i he gaudit, m’he sentit bé. La felicitat no ha estat completa, perquè a la baixada m’han sobrat tres minuts per poder establir també una nova marca d’ascens i descens, però, tenint en compte les condicions que ens hem trobat a la muntanya, estic content”, va dir Marc Pinsach (Cassà de la Selva, 1989) després d’establir el nou millor registre d’ascens al pic més alt del Pirineu. El muntanyenc havia plantejat el repte com una competició amb una altra generació, la de Quico Soler a finals dels noranta, i la va elogiar: “Estaven molt forts i corrien molt ràpid.” Pinsi va sortir aquest dimecres a les 7.30h des del carrer major de Benasque seguint la ruta de Coronas, com en l’Aneto X-Treme Marathon el 1999 quan Soler va pujar fins metres abans del Pas de Mahoma (a mig quilòmetre i 200 m+) en 2h21:11. L’any abans (1998), la prova sí que arribava fins al cim i el mateix Soler establia en 3h52:14 el millor temps per pujar i baixar.

Canvi climàtic

“És un rècord que tenia la seva gràcia, perquè suposava competir contra una altra generació. En l’aspecte personal era molt especial, perquè competia amb un esportista que el va establir fa 20 anys i que era un atleta de referència en la seva plenitud esportiva, Quico Soler”, apuntava Marc Pinsach, que precisament va notar el pas del temps en el seu intent de rebaixar el registre de baixada, des del cim de l’Aneto fins al lloc de partida, a Benasque. “Sabia que seria difícil fer un descens més ràpid que el de Soler, perquè allà on fa 20 anys hi havia neu o gel ara gairebé no hi queda res. La glacera de Coronas amb prou feines existeix i, en no poder fer culenbagen [baixar lliscant] he hagut de ser el més hàbil possible tot i ser conscient que seria difícil anar tan ràpid com llavors. Les condicions a la muntanya han canviat, el retrocés de la glacera és enorme, i és una prova real i gràfica de com ens afecta el canvi climàtic”, va denunciar el cassanenc, que va pujar i baixar l’Aneto en 3h55:44.

Zero graus