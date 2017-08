Els nous de la classe

Tot i la sensació d’aterratge forçós que fa el fet de no parlar un idioma, Alexis Borges, Jure Dolenec i Yanis Lenne saben on arriben. “Des de ben petit que segueixo l’equip de futbol i sempre he estat aficionat del Barça”, va admetre Dolenec. “Al Barça només tens l’objectiu de guanyar totes les competicions que disputes”, van coincidir els tres. La resposta va agradar al mànager esportiu de la secció, David Barrufet, que no creu en temporades de transició per molts canvis i rejoveniment de plantilla que s’estigui fent,

Borges, Dolenec i Lenne, presentats en societat ahir al Palau Blaugrana, seran peces importants la temporada vinent per al Barça de Xavi Pascual. Tindrà un bon desafiament davant seu el jove francès Yanis Lenne, que tot just arriba a Barcelona després de guanyar el bronze en el mundial júnior. L’extrem dret, de 21 anys, compartirà posició amb el capità Victor Tomàs i amb el jove del filial Aleix Gómez. “Ja he parlat amb el Victor i crec que farem una bona associació, ens hem entès bé”, va explicar Lenne, que arriba al Palau procedent del Selestad francès. “És la primera vegada que surto de França i fa respecte, però tinc experiència en una bona lliga i amb la selecció”, va dir.

Més nom té Jure Dolenec, que arriba procedent del Montpeller. El lateral eslovè considera que “està preparat per al desafiament”, i afirma que “l’equip l’ha rebut molt bé”. Dolenec vestirà la samarreta blaugrana les cinc temporades vinents i, tot i que arriba procedent d’un club potent, l’ha sorprès tot el que envolta el club. “Hi ha una professionalitat extrema”, va destacar Lenne. “Estic vivint una cosa molt diferent de tot el que he viscut abans en el món de l’handbol”, va analitzar el pivot Alexis Borges. D’origen cubà i amb nacionalitat portuguesa, Borges agrada per la seva versatilitat. “La temporada passada vam tenir problemes defensius en aquesta posició i volíem reforçar-la. A més, l’Alexis té la capacitat de defensar i atacar, i això et dona molta velocitat en la transició”, va analitzar Barrufet. L’exjugador del Porto arriba cedit amb opció de compra per dues temporades. El seu rendiment, el curs dels altres dos pivots –Syprzak i Sorhaindo– i l’arribada del francès Ludovic Fàbregas marcarà el futur.

Plantilla tancada?