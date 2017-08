Mechaal, ‘in crescendo’

Adel Mechaal serà demà en la gran final de 1.500 m del mundial de Londres per mèrits propis. El migfondista palamosí va fer un pas més en el seu procés de creixement, va saber jugar les seves cartes en una cursa eminentment tàctica i va explotar aquell punt de velocitat que ha guanyat aquest curs, des que s’entrena a Madrid a les ordres d’Antonio Serrano. El cinquè lloc (3:40.60) en la primera semifinal –passaven els cinc millors– va ser suficient per accedir directament al grup dels escollits, sense haver-se d’esperar als dos temps de repesca, que van ser òbviament per als corredors de la segona sèrie.

Pendent de la resolució del TAS, Mechaal dubtava abans del campionat si havia competit excessivament. En tot cas, les seves participacions en la lliga del Diamant han servit perquè l’empordanès hagi guanyat confiança en les seves pròpies possibilitats i no s’acoquini davant dels grans rivals de l’especialitat. I ahir n’hi havia uns quants en la seva sèrie, començant pels kenyans Asbel Kiprop, triple campió mundial, i Elijah Manangoi, líder de l’any amb 3:28.80. El ritme d’entrada era excessivament lent per al campió català. Ningú es decidida a accelerar el pas i Mechaal va agafar la iniciativa en les dues últimes voltes. El pas pels 800 m va ser de 2:03.92. Progressivament, va anar incrementant la cadència de la seva gambada i no va abandonar el primer lloc fins que Manangoi va atacar de valent al toc de campana. En la contrarecta, un cop de colze va fer que perdés posicions momentàniament, però no es va rendir i va tenir prou forces per esprintar en el tram final i assegurar-se el cinquè lloc, just al davant del marroquí Abdalati Iguider, medallista de bronze en els mundials de Pequín. L’últim atleta català que va competir en una final de 1.500 m en categoria masculina va ser Reyes Estévez. El migfondista cornellanenc, amb sis mundials en el palmarès, va accedir cinc vegades a la final, i destaquen per sobre de tot les seves medalles de bronze a Atenes 1997, amb 21 anys acabats de fer (3:37.26), i a Sevilla 1999 (3:30.57). També va arribar a la final a Edmonton 2001 (5è), a París 2003 (6è) i a Hèlsinki 2005 (11è).

En el decatló, el francès Kevin Mayer va deixar la seva targeta de presentació i va tancar la primera jornada com a líder ferm (4.478 punts) i com a gran aspirant a agafar el relleu del retirat Ashton Eaton. Pau Tonnesen Ricart va arribar a l’equador de la prova amb 4.036 punts, en 21a posició. L’atleta de mare tortosina, que es va trencar l’escafoides al mes de juny, no va voler forçar la màquina en el concurs de pes i només va portar a terme dos intents. Els seus parcials van ser: 11.26 en 100 m; 7,21 m en llargada; 13,76 m en pes; 2,08 en alçada, i 50.85 en 400 m.

La gran sorpresa de la jornada va ser el doblet de les nord-americanes Emma Coburn i Courtney Frerichs en els 3.000 m obstacles, al davant de les corredores kenyanes. Coburn, molt millor tècnicament que les seves rivals, va esmicolar la seva marca personal i va vèncer amb el sisè millor registre de la història (9:02.58). En els concursos no hi va haver sorpreses i tant la nord-americana Brittney Reese (7,02 m) com el polonès Pawel Fajdek (79,81 m) van signar la seva quarta corona en llargada i la tercera en martell, respectivament.