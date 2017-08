Revàlida contra els EUA

La selecció espanyola, amb quatre catalanes, afronta avui contra els Estats Units (15.45 h) el seu segon partit en el mundial de rugbi femení, que es juga a Dublín. L’equip espanyol va perdre clarament en el seu debut contra Anglaterra, les campiones del món, per 56-5 i avui tindrà al davant un equip d’un gran nivell físic però amb una tècnica inferior a les britàniques. Els Estats Units van ser els campions en el primer mundial jugat el 1991 i va ser subcampió el 1994 i el 1998, però en els posteriors no ha estat entre els quatre millors. Espanya va ser novena fa tres anys en el mundial i avui mirarà de corregir la seva estructura defensiva per neutralitzar els atacs de les jugadores ianquis. Una altra assignatura pendent de l’equip de José Antonio Barrio serà millorar l’atac al peu. Espanya tancarà el grup B dijous contra Itàlia.