Mechaal: “Si és ràpida, tinc més possibilitats”

Per primer cop en setze edicions del mundial no hi haurà cap representant català en les proves de marxa atlètica, que es concentren en la sessió matinal d’avui. Per diversos motius, no són a Londres ni Beatriz Pascual (a punt de ser mare), ni Raquel González (lesionada tot el curs) ni l’incombustible Jesús Ángel García Bragado (ha fet un pas al costat, tot i que no s’ha retirat del tot), que si van competir ara fa un any en els Jocs Olímpics de Rio. Més enllà de les circumstàncies de cadascun d’aquests atletes, la realitat és que la marxa catalana ha perdut en els últims temps pes específic en el conjunt de la delegació espanyola. Queda molt lluny la dècada daurada dels noranta, en què hi va haver fins a set marxadors catalans en el mundial de Tòquio 91, i sis en els de Stuttgart 93 i Göteborg 95. La gran novetat a Londres és la inclusió a última hora dels 50 km marxa en categoria femenina. “Trobo bé que s’hagi inclòs en el programa, però no amb aquesta precipitació. Si s’hagués planificat amb antelació segur que hi hauria hagut més participació”, va comentar Raquel González fent referència a una prova que amb prou feines reunirà mitja dotzena de competidores. La mataronina confia a començar el curs vinent sense problemes físics en una campanya per oblidar en què es va operar el menisc esquerre, i després va tenir una fractura d’estrès al sacre. Pendents del que decideixi Beatriz Pascual després de la maternitat, García Bragado, de 47 anys, ja ha comentat més d’un cop que l’atrau l’aventura de competir en els 50 km marxa del mundial de Doha 2019.