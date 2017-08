Cop de teatre final

El mundial de les sorpreses es guardava encara un guió més inesperat per a la penúltima jornada. El comiat d’Usain Bolt, el millor velocista de la història, es va acabar amb un cop de teatre, perquè el jamaicà es va lesionar als isquiotibials tot just quan iniciava el seu relleu, clarament per darrere dels representants del conjunt britànic, Nethaneel Mitchell-Blake i el nord-americà, Christian Coleman. Precisament, el quartet local, amb tres intercanvis immaculats, va ser el sorprenent guanyador. Amb el públic en estat de xoc, Mitchell-Blake va guanyar l’hectòmetre final amb Coleman per vèncer amb un gran registre de 37.47. Darrere dels Estats Units (37.52) va completar el podi el conjunt nipó (38.04).

Va ser un epíleg trist per a l’atleta que ha portat el somriure a les pistes d’atletisme durant l’última dècada. La capacitat competitiva del Llampec de Trelawny l’havia fet sortir victoriós de tots els grans campionats, però en aquesta ocasió s’ha fet evident que no venia ben preparat. Amb un programa més reduït que en altres ocasions, el triple recordista mundial va voler escalfar els músculs abans de la gran cita i per primer cop en la seva carrera va disputar les eliminatòries matinals dels relleus. El quartet caribeny va vèncer la seva sèrie amb 37.95. En la final, van repetir Julian Forte i Bolt, i l’equip es va reforçar amb el campió de 110 m tanques Omar McLeod i amb Yohan Blake. El resultat, però, no va ser l’esperat i el títol va ser per a l’equip format per Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot i Nethaneel Mitchell Blake. Bolt, doncs, tancarà la seva etapa en mundials amb 14 medalles (onze d’or, dues d’argent i la de bronze a Londres).

Felix, quinze medalles