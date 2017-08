Res a fer contra una major potència i més velocitat

La major potència i la superior velocitat de les jugadores dels Estats Units van ser un escull insalvable per a la selecció espanyola femenina que va perdre el segon partit del mundial que es disputa a Dublín per un clar 43-0. Tot i que en la primera meitat el conjunt estatal va fer una bona defensa, les seves errades van propiciar que les nord-americanes s’avancessin en el marcador i arribessin al descans amb un 12-0. En el segon temps, la superioritat dels Estats Units va ser més clara i el conjunt estatal ni tan sols va poder anotar cap punt.

El partit en l’UCD Bowl de Dublín es va iniciar amb l’absència de la catalana Bàrbara Pla, que en el partit contra Anglaterra va haver de ser substituïda per una commoció cerebral, i el protocol de recuperació indica que ha d’estar sis dies de baixa. Les també catalanes Aroa Garcia i Diana Massó van estar en l’equip titular i Carlota Méliz no va jugar.

La selecció espanyola va encaixar el primer assaig en el minut sis de partit i ja va haver d’anar a remolc. Tot i que en la primera meitat la defensa d’Espanya va funcionar, les errades que es van cometre es van pagar amb assajos en contra. En atac, les jugadores del conjunt estatal van tenir ocasions però no hi va haver encert. En el minut 32 van tenir un cop de càstig que van desaprofitar, i van fallar algunes passades a la mà quan podien tenir terreny per anar cap a la zona d’anotació contrària. Poc abans del descans va arribar el segon assaig en contra (12-0) amb què es va arribar al descans.

Espanya va tenir superioritat de jugadores en els primers minuts de la segona meitat per una targeta groga a les nord-americanes però no ho va aprofitar. Poc a poc, la superioritat física dels Estats Units es va imposar i van continuar anotant. En total van aconseguir sis assajos amb tres transformacions, i un assaig de càstig –set punts–, per una falta d’Espanya en la zona d’anotació. La selecció espanyola tancarà dijous la fase de grups contra Itàlia, que també ha perdut dos partits, ahir contra Anglaterra per 56-13.