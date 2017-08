Plata per a Clàudia Galicia en l’europeu de marató

“Estic molt contenta; sabia que era un recorregut que m’afavoria, per les meves característiques. Em feia una mica de por trobar-me cansada però m’he sentit molt bé. I he anat amb molt de cap: al principi he deixat escapar una mica el grup del davant, no he volgut forçar. Cap a la meitat del recorregut ja he anat segona i tercera fins als últims tres quilòmetres, de baixada. Allà he forçat una mica [riu]... La veritat és que me l’he jugat fins que he atrapat la segona i al final he entrat amb 10 segons”. És la síntesi que va fer Clàudia Galicia (Polar Trek) per a aquest diari just després de guanyar la medalla de plata en el campionat d’Europa de marató, disputat ahir a la localitat eslovaca de Svit amb un recorregut de 78 quilòmetres i 2.450 m de desnivell.

“He anat de menys a més, amb molt de seny i confiant en mi mateixa. I la veritat és que he gaudit molt. Ha estat una cursa dura però físicament m’he trobat bé i estic molt contenta amb la medalla. No m’ho esperava per res estar en un podi de l’europeu de marató”, hi va afegir l’osonenca (La Guixa), que va fer un temps de 3h43:09 i va superar l’austríaca Angelika Tazreiter, bronze. La campiona va ser la també austríaca i gran favorita al triomf Christina Kollmann, amb 3h36:22. La vallesana Sandra Santanyes (Olympia Cycles) va ser dissetena en una cursa compartida amb homes de les categories màster. “No m’ho esperava, sabia que em podia anar bé i que podria estar entre els llocs 7 i 8. L’any passat vaig ser la vuitena però bastant lluny de les del davant i, aquest any estar al podi, no m’ho esperava però estic contenta perquè tot l’esforç dona els seus fruits” va destacar Clàudia Galicia, que en la mateixa prova, fa dos anys en el seu debut internacional, va ser 27a a Singen (Alemanya) i, fa un any, vuitena a Lituània. En l’europeu d’XCO l’osonenca va ser 21a, fa quinze dies.

El millor any

“Sense cap mena dubte que és la millor temporada: a l’hivern vaig ser campiona del món d’esquí de muntanya i fer la plata en aquest europeu. Sabia que eren les curses en què podia donar el millor de mi mateixa, tant en l’esquí de muntanya com en aquesta marató de BTT. I ha sortit molt bé: he destacat en les dues curses que em podien anar bé i les coses han sortit”, va afirmar Galicia, que l’hivern passat també va fer els seus millors resultats: campiona del món esprint, segona en la combinada i relleus i per equips i tercera en la general de la copa del món a més dels títols catalans i estatals.

