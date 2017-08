Uran continuarà en el Cannondale

El Cannondale, equip amb la seu a Girona, va confirmar ahir la renovació del colombià Rigoberto Uran, segon en el Tour de França, per tres temporades més. El ciclista, amb un grapat d’ofertes sobre la taula, explica que l’equip li donarà seguretat i llibertat per enfocar la temporada vinent per preparar el Tour. El mànager de l’equip nord-americà, Jonathan Vaughters, assegura que comparteixen l’ambició del colombià per assaltar el tron que per ara ocupa Chris Froome.