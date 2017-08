El 2023, més a prop

Barcelona va demanar ser la seu del campionat del món d’atletisme per a les edicions del 2013 (Moscou) i del 2019 (Doha) i en cap dels casos va quedar satisfet pel procés d’elecció, que va anteposar interessos econòmics als esportius i, fins i tot, d’impacte mediàtic. Ara, però, ha arribat l’oportunitat d’or per a Catalunya per obtenir un dels pocs campions del món que li falten en l’historial de grans competicions. Ho confirmava ahir en aquest diari el president de la federació espanyola, Raúl Chapado. “A Londres vaig veure que Sebastian Coe i altres membres de l’executiva de la IAAF estan preocupats per la repercussió mediàtica i econòmica que tindran els propers mundials a Doha i Eugene i, lògicament, volen tornar a una gran ciutat europea amb un gran estadi i Barcelona és la seva candidata preferida.”

Els desitjos, amb tot, han de combregar amb la realitat i des de Barcelona i també des de la federació espanyola –que és la que demana el campionat– ja s’han fet els primers passos. “Ja he parlat amb el comissionat d’Esports, David Escudé, per fer-li veure que Barcelona, malgrat el disgust de les últimes eleccions, té una oportunitat única per gaudir d’un esdeveniment impressionant, com es va veure a Londres”, diu Chapado, que també admet que la situació política a Catalunya és complexa i com a mínim esperaran fins després del referèndum per començar les reunions amb totes les parts implicades.

De moment no hi ha cap altra ciutat que hagi mostrat interès en el mundial del 2023: “Budapest potser ho voldria fer, però el president de la federació d’Hongria ja em va dir que si Barcelona es presenta ells no ho faran, perquè entenen que és l’hora que una gran capital europea, com Londres, organitzi el mundial.”

Els problemes als quals es refereix Chapado respecte als mundials de Doha i Eugene són múltiples: “Els experts en màrqueting de la IAAF ja han dit que Coe s’oblidi dels números de Londres.” A Doha el mundial es farà a l’octubre o al novembre i coincidirà amb les grans lligues de futbol de tot Europa, un problema impossible de resoldre. A Eugene, una ciutat que no arriba als 200.000 habitants, només es podrà ampliar l’estadi fins a poc més de 20.000 espectadors i el canvi d’horari afectarà l’audiència televisiva a la resta del món. La ciutat nord-americana és la seu mundial de Nike i aquest argument va pesar més que tots els altres a l’hora de triar-la com a seu del mundial del 2021.

La seu del campionat del món del 2023 s’escollirà a finals del 2018 per la vintena de membres que formen l’executiva de la federació internacional. Les paraules de Coe a Londres posant Barcelona com a candidata “ideal” podria propiciar un acord amb Barcelona com a única candidata per evitar el que va passar el 2014 quan tot l’esforç de la candidatura catalana, amb el suport global de les institucions catalanes i estatals, se’n va anar en orris per la influència i el poder econòmic de Doha, que encara no ha presentat les dates de competició.

Barcelona, tot i que no té un míting internacional a l’altura d’altres capitals, ha estat l’escenari de les competicions més rellevants en l’atletisme de pista: la copa del món del 1989, els Jocs del 1992, el mundial de pista coberta del 1995, l’europeu del 2010 i el campionat del món júnior del 2012, proves suficients per demostrar quina és la capacitat organitzativa de la ciutat.

S’haurà de veure quina és l’actitud de l’equip de govern de l’Ajuntament, menys procliu als grans esdeveniments que l’anterior. Amb tot, de moment hi ha garantit l’europeu de waterpolo del 2018, els World Roller Games del 2019 i el mundial femení d’handbol el 2021.