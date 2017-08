Barcelona, escenari de la final del Dew Tour AM Series

El 23 i 24 de setembre al moll de la Marina i en el marc de les festes de la Mercè, Barcelona serà l’escenari per primera vegada de la gran final d’un dels campionats de skate més importants del món: la final europea del Dew Tour AM Series. La capital catalana se sumarà així al creixement que aquest esport està tenint d’ençà que va ser reconegut com a esport olímpic.

Més de 20 skaters, entre ells el barceloní Roger Silva, guanyador de la final de l’any passat a Amsterdam, aterraran a la capital catalana per mostrar les seves habilitats. També participarà en l’esdeveniment Sean Malto, skater professional, que farà d’amfitrió de la prova i realitzarà diverses exhibicions durant el transcurs de la competició. El guanyador del Dew Tour AM de Barcelona obtindrà com a premi l’oportunitat de viatjar als Estats Units per participar en una versió per a skaters professionals del Dew Tour, el Dew Tour Pro Skateboarding.

La competició estarà dividida en dos dies. El 23 de setembre es realitzaran les tandes prèvies, anomenades Dew Tour Bootcamps, que serviran als skaters per classificar-se per a la gran final del dia 24.

L’esdeveniment serà gratuït per a tots els assistents per tal d’incentivar l’assistència al Dew Tour i per donar a conèixer aquest esport de cara a les properes olimpíades.