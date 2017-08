Descens a la glòria

L’italià Matteo Trentin es va endur la segona victòria d’etapa en aquesta Vuelta –la quarta per al seu equip, el Quick Step– en imposar-se a José Joaquín Rojas (Movistar) en un esprint que van protagonitzar després de deixar enrere la resta d’integrants d’un grup d’escapats durant el descens del coll de Bermejo. Trentin, que ja havia guanyat a Tarragona, va frustrar les il·lusions del corredor murcià d’aconseguir una victòria a la seva terra. Darrere d’ells dos van arribar escalonats la resta d’escapats del dia, un dels quals va ser el català Marc Soler (Movistar), que va entrar a la meta sisè amb un minut de retard.

Trentin va prendre el mallot verd de la regularitat a Chris Froome (Sky), malgrat que ahir ja el va lluir, perquè el britànic vesteix el vermell de líder. Froome no va tenir problemes per defensar el seu lideratge. Ni ell ni gairebé cap de la resta dels favorits van optar per arriscar en el perillós descens de Bermejo, que començava a uns 30 km de la meta. Amb una carretera molt estreta i revirada, parcialment molla i amb pinassa sobre l’asfalt, hi havia moltes possibilitats de caure. Només Nicolas Roche (BMC) es va atrevir a afluixar els frens, i la jugada li va sortir bé. El francès va aconseguir retallar 29 segons al colombià Esteban Chaves (Orica) i igualar-lo en el segon lloc de la general, a 36 segons de Froome.

La pluja intensa va començar a fer la guitza allà on gairebé mai plou. Això i l’alta velocitat del grup –més de 52 km per hora en els primers 120 minuts– va produir algun ensurt, com el que va tenir Vincenzo Nibali en veure que quedava tallat. La feina de Bahrain el va dur de nou al pilot. D’intents d’escapada, n’hi va haver uns quants, però cap va fructificar fins al que van protagonitzar 18 corredors en el quilòmetre 90 dels 164,8 que tenia l’etapa. Al peu del Morrón de Totana (3a categoria) els escapats ja havien aconseguit més de cinc minuts d’avantatge respecte del pilot. Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data) va fer cim primer. Tot seguit, després d’un breu tros pla, els corredors van enllaçar amb el coll de Bermejo (1a categoria). En l’ascensió es va trencar definitivament el grup d’escapats. Al davant s’hi van quedar Trentin, Rojas i Van Rensburg, a més de Jaime Rosón (Caja Rural). Rojas va coronar primer abans d’iniciar el descens definitiu, en el qual ben aviat va quedar sol al davant amb Trentin. Marc Soler el va iniciar a uns 30 segons del cap de cursa, però no va poder fer res per neutralitzar-los en el descens. En els últims quilòmetres, ja sobre pla, Trentin i Rojas es van preparar per a l’esprint final. L’italià es va cruspir el seu rival murcià i va aixecar els braços per celebrar la victòria per segon cop en aquesta Vuelta.

Al darrere, Froome va estar atent als possibles moviments del pilot durant el descens. Nibali, excel·lent baixador, els va posar tots en fila, però no va donar continuïtat a la maniobra i només Roche es va escapar.

La Vuelta arriba avui a Andalusia i recupera els ports llargs després del pas per Andorra. El primer examen d’alta muntanya tindrà 187 km i dos ports de primera categoria, en l’últim dels quals s’hi ha situat la meta.