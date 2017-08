A semifinals, ara medalles

Els quarts de final no van ser obstacle ja que van derrotar els seus rivals i es van classificar per a les semifinals de les seves competicions. Ara la selecció espanyola sènior femenina i la sub-20 masculina d’hoquei sobre patins i la júnior masculina d’hoquei en línia lluitaran per les medalles i alguna de les tres places de podi.

Les noies del combinat estatal van derrotar en el partit de quarts de final Portugal per 1-4 i en la semifinal es trobaran Xile, que en els quarts va vèncer França per 3-0. L’altre partit de semifinals el disputaran l’Argentina i Alemanya. El conjunt espanyol sub-20 va golejar Anglaterra en els quarts per un clar 9-0 i ara el seu rival en les semifinals serà el conjunt italià, que també va aconseguir un resultat ampli contra Colòmbia i va guanyar per 5-0. Espanya sub-20 ja es va enfrontar als italians en la fase de grups i va ser derrotada (1-4) en l’últim partit del grup. L’altra semifinal enfrontarà l’Argentina i Portugal.

L’equip júnior d’Espanya d’hoquei en línia va ser el que va aconseguir la classificació per a la semifinal més ajustadament i només va poder guanyar Suïssa per un mínim, però suficient, 1-0. Un solitari gol de Josep Tomàs en la segona meitat va servir a la selecció espanyola júnior per aconseguir la victòria. La seva rival en la lluita per les medalles serà la República Txeca, que va derrotar en els quarts de final Colòmbia per 2-1. Per a l’altra semifinal s’han classificat França i Itàlia.