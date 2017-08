Com si hagués guanyat

Miguel Ángel López (Astana) va frustrar l’anhel de Chris Froome (Sky) de guanyar l’etapa amb arribada a Calar Alto, que havia expressat el dia abans, però el britànic va treure profit igualment de la jornada en mossegar temps a tots els seus rivals. Només Vincenzo Nibali (Bahrain), entre els favorits, va arribar amb el mateix temps que Froome, que el va poder avantatjar de dos segons gràcies a la bonificació per haver acabat l’etapa en segon lloc. L’italià també va treure petroli de la jornada i es va situar segon en la general.

La llista de damnificats il·lustres va ser llarga. Esteban Chaves (Orica) va perdre més de dos minuts, encara que continua al podi amb la tercera posició. En canvi, l’irlandès Nicolas Roche (BMC) es va enfonsar (va perdre 4:17) i ja no figura ni entre els deu primers, igual que el seu company d’equip Tejay van Garderen. L’Orica també va veure com un dels seus queia dels deus primers llocs després que el britànic Adam Yates va perdre més de nou minuts. En l’altra cara de la moneda, el català David de la Cruz (Quick Step) va remuntar al quart lloc de la general, a només tres segons del podi.

El fred i la pluja van acompanyar el pilot en la sortida de Llorca, però els corredors no van rodar gens entumits i en la primera hora ja havien cobert 50 quilòmetres. Un grup de 14 ciclistes va aconseguir llavors escapar-se i obrir un forat que en el quilòmetre 75 ja era de més de quatre minuts. Entre els escapats, Romain Bardet (AG2R), tercer del Tour de França, i Igor Antón (Dimension Data), vencedor a Calar Alto en la Vuelta del 2010, eren els corredors més destacats. L’Orica va treballar estirant el pilot per reduir la diferència fins a dos minuts al peu del Velefique, de primera categoria, on va deixar de ploure.

El grup d’escapats es va esberlar en les primeres rampes del port. Bardet i Antón, juntament amb Aldemar Reyes (Manzana) i Sander Armée (Lotto), es van mantenir al davant, i més tard van aconseguir enllaçar amb ells Simon Yates (Orica), Darwin Atapuma (Team Emirates) i Giovanni Visconti (Bahrain). En el descens van conservar un marge de 2:40, però en el pilot l’equip Sky es va posar a treballar per neutralitzar-los, cosa que va passar a 6,5 km de la meta, en plena ascensió a Calar Alto. El ritme va començar a passar factura a Chaves, Roche, Adam Yates (Orica) i Fabio Aru, que no van poder seguir el grup del davant. També va quedar despenjat De la Cruz, però no pas per falta de cames, sinó per una punxada en el moment més inoportú. El català ja no va poder connectar amb el grup del davant, però va sortir beneficiat de l’etapa en escalar fins a tres segons del podi, malgrat que va creuar la meta onzè.

Nieve, primer, i Nibali, després, van ser els primers a posar en tensió el cap de la cursa. Faltaven menys de 3 km per a la meta i, inicialment, semblava que Froome es quedava, però va poder aguantar el ritme. El que ja li va ser impossible va ser seguir la roda del colombià López, conegut com a Superman, que en l’últim quilòmetre s’hi va lluir amb un atac explosiu. Froome es va jugar el segon lloc amb Nibali i Wilco Kelderman (Sunweb) en l’esprint, i la jugada li va sortir bé. Va esgarrapar dos segons a l’italià gràcies a la bonificació i va blindar el mallot vermell de líder. Avui es farà la dotzena etapa, amb 160,1 km entre Motril i Antequera.