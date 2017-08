Finals per penals i gol d’or

Tres seleccions espanyoles aspiraven a jugar la final i les tres lluitaran per guanyar el títol mundial i la medalla d’or en els Roller Games de Nanjing a la Xina. El combinat estatal sènior femení, amb set jugadores catalanes, l’equip espanyol sub-20 masculí –amb nou catalans–, en hoquei sobre patins i la selecció espanyola júnior masculina, amb quatre jugadors de clubs catalans, d’hoquei sobre patins en línia es van classificar per a la final. Van haver de lluitar molt per aconseguir-ho i els dos conjunts d’hoquei sobre patins ho van fer en els penals i el d’hoquei en línia ho va aconseguir amb un gol d’or en la pròrroga.

Els primers a passar a la final van ser els nois de la sub-20, que van derrotar Itàlia en la semifinal en els penals. El partit va acabar amb un empat a 1 gol i la pròrroga –ja no hi ha gol d’or–, amb empat a 2. En els penals, els jugadors de la selecció espanyola van ser superiors i van marcar els tres primers, mentre que el porter del Barça, Xavier Arcas, va aturar els tres dels italians i es van classificar. El rival en la lluita pel títol serà Portugal, que va derrotar l’Argentina 5-2. El conjunt portuguès ha guanyat els dos darrers títols, i els dos cops derrotant Espanya. La final es jugarà avui, a dos quarts d’una del migdia, hora catalana.

Defensarà el títol