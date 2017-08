D’ensurt en ensurt

Ensurt gros el que es va endur Chris Froome (Sky) en el descens del port del Torcal, a pocs quilòmetres de la meta. El líder de la Vuelta va tenir una caiguda just després d’haver canviat de bici a causa d’un problema tècnic. Els dos incidents li van fer perdre 20 segons respecte del grup de favorits, tot i que Froome continua amb un avantatge de gairebé un minut com a líder de la general. L’altre protagonista de la jornada va ser Alberto Contador (Trek), que va atacar en l’ascens al mateix port i va avantatjar de 22 segons el grup –42 a Froome–, malgrat que no va guanyar cap lloc en la general i continua novè (ara a 3:13 del lideratge).

L’animació entre els favorits en una etapa que s’intuïa intranscendent va deixar en un segon pla la victòria del polonès Tomasz Marczynski (Lotto), que va aixecar els braços per segon cop en aquesta Vuelta després d’haver-se imposat, també, en l’etapa de Sagunt. Marczynski es va colar en l’escapada bona del dia, formada a partir del quilòmetre 50 per 14 corredors. El grup assolia un avantatge de més de 7 minuts respecte del pilot a Puerto del León (primera). Malgrat la diferència, el pilot va mostrar desinterès respecte dels escapats i no es va gestar cap estratègia per neutralitzar-los.

La victòria s’havia de decidir a davant, i Marczynski, conscient del marge assolit, va atacar en les primeres rampes del Torcal. Omar Fraile (Dimension Data) i José Joaquín Rojas (Movistar) van saltar a la persecució del polonès, però no van poder atrapar-lo i van creuar la meta amb un desavantatge de 52 segons.

En el grup tot va ser calma fins que Contador va revolucionar la cursa també a 3,5 quilòmetres del cim del Torcal. Nicolas Roche (BMC) va intentar seguir-los, però el ritme de Contador va ser demolidor per a l’irlandès. El madrileny, que fa les seves últimes cuejades com a professional, va continuar sol amb l’objectiu de mossegar segons i apropar-se al podi de la prova. Al cim avantatjava de 15 segons els favorits, que havien començat a reaccionar per mitjà de l’equip Sky. En el descens, Contador va tenir l’ajut del seu company d’equip Edward Theuns, que havia quedat relegat del grup d’escapats, però el belga també va quedar fos i el madrileny va fer els últims quilòmetres sol fins a la meta.

La tensió màxima va arribar amb els problemes de Froome amb la bici. El britànic es va aturar per canviar-la, però només uns metres després de reprendre la ruta va caure en un revolt a la dreta. Sense danys aparents, va tornar a pujar a la bici i va afrontar els últims quilòmetres amb l’objectiu d’enllaçar amb el grup de favorits, respecte del qual va arribar a perdre 32 segons. Mikel Nieve i Wouter Poels van treballar per al seu líder i junts van poder reduir la diferència, que finalment va ser de 20 segons. El català David de la Cruz (Quick-Step), que continua a tres segons del podi, es va negar a col·laborar en l’atac dels favorits després de l’incident de Froome.

Avui es disputarà una jornada de 198,4 quilòmetres amb una arribada a Tomares ideal per a velocistes.