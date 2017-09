El triplet de Trentin

L’italià Matteo Trentin (Quick Step) va signar ahir el seu tercer triomf d’etapa en la Vuelta en una jornada de transició, disputada entre Coín i Tomares, la darrera favorable als velocistes, que els principals favorits van viure amb tranquil·litat. Com era d’esperar, les diferències entre els tres primers classificats no van variar: Chris Froome (Sky) continua líder, a 59 segons de Vincenzo Nibali (Bahrain) i a 2:13 d’Esteban Chaves (Orica). Això sí, el català David de la Cruz (Quick Step) va perdre el quart lloc com a conseqüència dels talls que es van produir a l’arribada, situada en una pujada d’inesperada dificultat, i va fer que el balanç del dia per al Quick Step fos agredolç. En aquest punt de la carrera, i abans de tres etapes com les que s’han de disputar entre avui i dimarts, cada segon pot ser determinant. Ara De la Cruz es troba a 10 segons del tercer classificat i a sis de l’holandès Wilco Kelderman (Sunweb).

Ahir tocava prendre’s un respir, després de la jornada de dijous i abans de les que es viuran avui, demà i dimarts vinent, absolutament decisives. I la cursa va transcórrer segons el previst, sota el control dels equips dels esprintadors, que no volien sorpreses en un dels últims finals propicis per a una arribada massiva. Amb prou feines van haver de treballar per neutralitzar algunes escapades, la darrera, protagonitzada pel belga Thomas De Gendt (Lotto) i l’italià Alessandro de Marchi (BMC), que van travessar els carrers de Sevilla, en l’últim tram de la jornada, destacats del pilot. Abans, els únics episodis destacables del dia van ser la topada a 50 quilòmetres de la meta de Jetse Bol (Postobón) i Bert-Jan Lindeman (Lotto), que, per sort, no va tenir conseqüències i l’abandó d’Omar Fraile (Dimension Data). El guanyador de la muntanya en les dues últimes edicions de la Vuelta va deixar el seu equip amb només tres corredors.

El cas és que es va arribar als carrers de Tomares amb tot disposat per a l’esprint i que, de nou, el més fort va ser Matteo Trentin. L’italià es va imposar, amb una autoritat insultant, al seu compatriota Gianni Moscon (Sky) i al danès Soren Andersen (Sunweb). Abans, això sí, el seu equip li havia aplanat el camí. “En Matteo s’ha mantingut al capdavant i és increïble com ha rematat. Pots tenir un equip fort, però si no tens un velocista com ell, no vas enlloc”, va manifestar el seu company al Quick Step Niki Terpstra. Per la seva banda, el guanyador de l’etapa d’ahir va assenyalar que, tot i la victòria, el final no havia estat del seu gust. “Sobre el paper semblava una mica menys dur, especialment els últims tres quilòmetres. Tot i així, hem decidit buscar el triomf i tot l’equip s’ha posat a treballar, excepte, òbviament, De la Cruz”, va manifestar.