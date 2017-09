Esbatussada a la vista

L’etapa d’avui de la Vuelta és de les assenyales en vermell. De les que poden sacsejar la classificació general. Es tracta d’una jornada curta i explosiva en la qual prevaldran tant les cames com l’estratègia. El pilot haurà de recórrer només 129 km entre Alcalá la Real i Sierra Nevada, i tota la traca muntanyosa està concentrada en els últims 70 quilòmetres, en els quals ha de superar dos ports de primera categoria (Hazallanas i Purche) i el de categoria especial de l’estació granadina, a més de 2.500 metres d’altitud. L’ascens a Sierra Nevada és llarg (19 km) i constant, però la selecció entre els favorits es pot fer als ports previs, on hi haurà les rampes més dures.

A més, els favorits hi arribaran castigats i fatigats pel desgast que van patir ahir a la part final de la catorzena etapa, que es va adjudicar el polonès Rafal Majka (Bora). L’ascens a Sierra de la Pandera de categoria especial va ser un suplici per a alguns dels ciclistes més ben situats en la general. El britànic Chris Froome (Sky) va mantenir el lideratge, encara que va cedir quatre segons al seu immediat perseguidor, el sicilià Vincenzo Nibali (Bahrain), que es troba a 55 segons i desprèn bones sensacions per intentar discutir el triomf a Froome. El sabadellenc David de la Cruz (Quick-Step Floors) va ser un dels perjudicats del dia i va fer un pas enrere en la lluita per acabar al podi. Es va encallar al tram final i va passar de la cinquena a la setena posició, i ara té el tercer lloc a poc més d’un minut. El colombià Esteban Chaves (Orica) també va perdre pistonada i va passar del tercer lloc al cinquè.

La pujada a la Sierra de la Pandera va ser trepidant. El Katuixa, l’Astanà, el Quick-Step van imprimir un ritme elevat que va aprimar el gran grup i va generalitzar el patiment. A quatre quilòmetres de la meta van començar els atacs entre els aspirants a escurçar la diferència d’un minut respecte a Majka, que marxava escapat en solitari, i els interessats a millorar posicions en la general. El francès Romain Bardet (AG2R) i l’equatorià Richard Carapaz (Movistar) van encendre la metxa. Chaves va ser el següent a provar sort i es va formar un quartet amb Nibali, l’espanyol Alberto Contador (Trek) i els dos americans. Nibali, ambiciós i veient que Froome no responia i els seguia a distància tibat per Poels, va continuar accelerant, i Contador va ser l’únic que el va seguir. Però el sicilià no va trobar la col·laboració del madrileny i, quan se li va acabar la gasolina, i observant que la diferència amb Froome era mínima, va aixecar el peu de l’accelerador. Al final, Nibali i Froome van creuar la línia de meta plegats, tot i que el de Messina va acabar tercer i es va endur els quatre segons de bonificació, que ni de bon tros compensaven tot l’esforç invertit al final del dia, a banda de constatar que Froome no sempre mossega i que pot fallar.

El neerlandès Wilco Kelderman (Sunweb) i el rus Ilnur Zakarin (Katuixa) els van acompanyar fins a la meta i van saltar a la tercera i quarta posició de la classificació general, respectivament.