Del Potro, creixent

Juan Martín del Potro va allargar el seu idil·li amb l’obert dels Estats Units, on va triomfar el 2009, i va deixar sense arguments el castellonenc Roberto Bautista en el xoc de setzens de final. L’argentí va sentenciar el duel en tres sets (6-3, 6-3 i 6-4) i 2h10 de joc. Impulsat pel seu bon servei –en va acreditar 14 de directes– i còmode davant la insistència de Bautista en buscar-li el revés, Del Potro va prendre la iniciativa amb dos trencaments en el cinquè i el setè joc (2-5). El castellonenc va reaccionar, però el gegant de Tandil no va fer cap més concessió. Bautista ho va intentar, però no va trobar la fórmula per contrarestar un Del Potro en estat en gràcia, sòlid des del fons de la pista i intimidador en les pujades a la xarxa, que va anar elevant el llistó del seu joc per sentenciar en dos sets més amb un guió molt similar. “M’esperava un partit llarg, però avui he jugat el millor tennis de la setmana i no he donat cap possibilitat a Bautista”, va admetre l’argentí. Del Potro és juntament amb Rafa Nadal i Roger Federer, que jugaven la matinada passada, l’únic excampió a Nova York que sobreviu en la segona setmana de competició.

El rival de Del Potro en els vuitens de final serà l’austríac Dominic Thiem, que també va sentenciar en tres sets el seu partit contra el francès Adrian Mannarino (7-6, 6-3 i 6-4). De fet, els altres dos partits del primer torn també es van resoldre per la via ràpida: l’ucraïnès Alexandr Dolgopolov va vèncer el serbi Viktor Troicki (6-1, 6-0 i 6-4) i l’alemany Philip Kohlschreiber, l’australià John Millamn (7-5, 6-2 i 6-4). També es va guanyar el bitllet per a l’eliminatòria següent el belga David Goffin. El cap de sèrie número 9 dominava per 7-5 i 5-1 quan el seu rival, el francès Gaël Monfils (18), es va retirar per culpa d’una lesió al genoll dret.

En el quadre de dobles, la parella formada pel català Marcel Granollers i el croat Ivan Dodig, sisens caps de sèrie, van accedir a la tercera volta amb comoditat després d’infringir-los un doble 6-3 a l’italià Alessandro Gianessi i l’alemany Florian Mayer en poc més d’una hora de partit.