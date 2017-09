Froome, ben cuirassat

Escudat pel conjunt més compacte i potent del pilot, Chris Froome (Sky) va defensar sense problemes aparents el mallot vermell en una de les etapes més compromeses de la Vuelta i en la qual el colombià de l’Astanà Miguel Ángel López va repetir victòria. Pràcticament ningú va destorbar el vencedor del Tour en una jornada curta (129 km) i explosiva amb dos ports de primera i l’ascens final a Sierra Nevada, de categoria especial.

L’Sky va domesticar els rivals com ho fa habitualment: marcant un ritme elevat que desactiva les armes dels adversaris. Només Vincenzo Nibali (Bahrain) ho va provar, però no se’n va sortir i al final encara va cedir sis segons respecte al britànic. Després de quinze etapes i quan en falten sis perquè el pilot desembarqui a Madrid, Froome es perfila com el primer britànic a inscriure el nom al palmarès de vencedors de la cursa espanyola. Demà disposarà d’una oportunitat daurada per ampliar la diferència i sentenciar la cursa en la contrarellotge de 40 quilòmetres entre Navarra i Logronyo i afrontar dissabte que ve l’ascens a l’Angliru, l’últim obstacle important, amb garanties.

Malgrat les característiques del recorregut, cap equip va poder sorprendre amb un parany. Després de molts intents infructuosos i 43 quilòmetres després del tret de sortida, es va consolidar una primera escapada amb Edward Theuns (Trek), Matteo Trentin (Quick-Step), Tom Van Asbroeck (Cannoondale), Sander Armée (Lotto), Lluís Mas (Caja Rural), Anthony Perez, Stéphane Rossetto (Cofidis) i Nelson Oliveira (Movistar). Però l’Astanà va exposar públicament les intencions controlant la diferència des del gran grup. Tenia bones cartes per buscar la partida i no ho volia desaprofitar. El grup capdavanter es va desintegrar en el primer obstacle muntanyós, l’Hazallanas. Abans de coronar el port es va formar un nou grup al davant amb Adam Yates (Orica-Scott), Nelson Oliveira (Movistar), Romain Bardet (Ag2r) i Steven Kruijswijk (LottoNL), corredors amb més categoria i amb moltes possibilitats de victòria, ja que, descartats pel triomf final, rebien el vistiplau dels favorits. Encara que no el d’altres ciclistes interessats en l’etapa, com l’espanyol Alberto Contador (Trek) i el colombià López, que es van escapar del pilot a l’inici del segon port, el Purche. Al davant, Yates va començar una aventura en les últimes rampes del Purche, a més de vint quilòmetres de meta. Bardet i Kruijswijk es van unir a López i Contador i es van entendre uns quilòmetres fins que a sis de la meta el colombià va considerar que el ritme era baix per atrapar Yates i va decidir sortir a la caça de l’anglès. I el que no havia aconseguit amb els companys d’escapada, reduir la diferència amb Yates, ho va fer tot sol. Al final el va avançar i va rodar sol fins a meta.

Mentrestant, al darrere, Mikel Nieve i Wout Poels van portar la iniciativa del grup dels favorits, protegint perfectament Froome. Nibali va atacar a 13 de la meta. Però no hi va haver resposta dels Sky, que van preferir controlar el sicilià des de la distància. Després de tres quilòmetres intentant obrir una escletxa en va, Nibali va desistir. I fins a la meta a cap més ciclista li van quedar forces ni convenciment per atacar excepte al rus Ilnur Zakarin (Katuixa) que ho va provar i va desbancar el neerlandès Wilco Kelderman (Sunweb) del tercer graó del podi. Avui, descans i reflexió abans del desenllaç.