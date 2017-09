Froome, al seu territori

Chris Froome (Sky) pot deixar ben encarrilada la victòria en la Vuelta a Espanya en la contrarellotge d’avui entre el circuit de Navarra i Logronyo. En cap cas serà una sentència definitiva, però sí el principi d’un desenllaç que continuarà demà al cim de Los Machucos i, sobretot, dissabte amb l’ascensió al temut Angliru, que exercirà d’àrbitre definitiu si la prova encara continua oberta. L’objectiu per al britànic és clar: recollir el màxim de segons possibles aprofitant la seva condició de màxim especialista en contrarellotge d’aquesta Vuelta per blindar-se davant els atacs que li cauran de totes bandes en les dues cites que queden amb l’alta muntanya.

L’avantatge que té com a líder de la general és prou ampli: 1:01 respecte de l’italià Vincenzo Nibali (Bahrain) i 2:08 respecte del rus Ilnur Zakarin (Katuixa), els dos corredors que l’acompanyen al podi provisional. Avui, però, necessita allargar la diferència per afrontar amb tranquil·litat l’última setmana. I per a algú de les seves característiques, res millor que una llarga contrarellotge de perfil planer, ben inusual en les grans voltes per etapes dels últims anys. Seran 40 quilòmetres entre vinyes en els quals té tots els números per esgarrapar una minutada als seus rivals principals.

Si l’empresa li surt bé, Froome tindrà tots els números per arribar a Madrid amb el mallot vermell. A la muntanya s’haurà de dedicar a controlar els atacs, que li arribaran des de tots els punts cardinals, però el seu equip ja ha demostrat al llarg de la prova que està més que preparat per cobrir-li les espatlles. Froome no és l’únic que pot treure petroli de la contrarellotge d’avui. Nibali, que no és cap llec en la matèria, l’aprofitarà per agafar distància respecte dels escaladors purs que l’assetgen en la classificació, com ara els colombians Esteban Chaves (a 31 segons) i Superman López (a 43 segons), que són cinquè i sisè de la classificació. També Alberto Contador (Trek) espera aquesta contrarellotge amb candeletes per intentar escalar fins a posicions properes al podi. Si pot rematar la feina en les etapes de muntanya s’acomiadarà del ciclisme professional amb un resultat a l’altura d’un dels millors palmaresos del ciclisme d’aquest segle.

El sabadellenc David de la Cruz, que s’havia arribat a posar a tres segons del podi en la segona setmana, va caure del top 10 després de dues etapes funestes i ho té complicat per tornar-se a situar entre les primeres posicions.