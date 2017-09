Carreño, sota els focus

Pablo Carreño té cara de bon nen. D’aparença tímida, sembla que no hagi trencat cap plat. El tennista del RCT Barcelona, nascut a Gijón, està fent un creixement progressiu els darrers anys. Sense grans estridències i allunyat dels focus, l’any passat ja va guanyar dos tornejos ATP en el que va ser el millor curs de la seva carrera. Enguany, està mantenint els bons resultats, però a Nova York ha fet un pas endavant i s’ha plantat, per primera vegada, en una semifinal d’un Grand Slam. A més, de retruc, el triomf d’ahir contra Diego Schwartzman (6-4, 6-4 i 6-2) el situa dins el top ten de l’ATP.

No va tenir fissures Carreño en tot el partit. Concentrat de bon començament, el xixonenc va trencar el servei al seu rival tan bon punt va començar el partit. Amb un tennis molt sòlid des del fons de pista i amb una bola molt profunda que perjudicava el menut jugador argentí, Carreño es va fer fort dins la pista. Un nou break va encarrilar la primera mànega, que es va acabar enduent per 6-4.

En la segona, va haver de remar més. Després d’un intercanvi de trencaments, Schwartzman va posar contra les cordes el jugador de Gijón amb un 0-40 i 4-3 a favor. Aleshores, Carreño va demostrar una maduresa que ha anat adquirint els darrers dos anys i va aixecar la situació. “Sabia que si salvava el joc, feia break en el següent i guanyava el segon set”, va dir després. I així va ser (6-4). Va ser el preàmbul d’un tercer set sense història. El tennista de Gijón, que ahir es va guanyar les mirades i els focus de Flushing Meadows, es veurà les cares a les semifinals amb el vencedor del duel entre Sam Querrey i Kevin Anderson, que s’ha jugat a la matinada.

La nit de dilluns a dimarts, Nova York va ser Buenos Aires. Les banderes argentines volaven alt després de la gesta que es va treure del barret Juan Martín del Potro, número 26 de l’ATP. El de Tandil, acostumat a fer aixecar el públic de les butaques amb jornades èpiques, va classificar-se per als quarts de final després d’aixecar-li dues pilotes de partit a Dominic Thiem (9), que havia guanyat 6-1 i 6-2 els dos primers sets. Visiblement afectat per una grip, Del Potro no semblava inquietar l’austríac. Però es va refer, conduit en tot moment per un públic americà encès que se l’estima des d’aquell 2009 en què DelPo va guanyar el seu primer major a Nova York. Recordava el partit d’ahir aquell duel èpic de copa Davis en què va superar Cilic aixecant dos sets amb gairebé cinc hores de partit i la sensacional medalla de plata que va aconseguir a Rio de Janeiro superant Nadal i Djokovic pel camí després de dos anys i quatre operacions al canell. I tres hores i mitja després, fet pols però aguantant el tipus gràcies al servei i al martell que té en el drive, Del Potro va assolir els quarts de Nova York (1-6, 2-6, 6-1, 7-6 i 6-4) i avui es veurà les cares amb Roger Federer. El suïs va vèncer (6-4, 6-2 i 7-5) sense massa problemes Kohlschreiber, que no va inquietar en cap moment i no va poder trencar-li el servei mai. Nadal i Rublev lluitaran (18h) en la mateixa banda del quadre per l’altre bitllet.