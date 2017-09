Froome, el tercer home?

Els mítics corredors francesos Jacques Anquetil i Bernard Hinault són els únics vencedors del Tour i la Vuelta en un mateix any. Ho van fer el 1963 i el 1978, respectivament, i enguany Chris Froome (Sky) es pot convertir en el tercer corredor a fer-ho. Només ha de gestionar el minut i mig que té de marge respecte a Vincenzo Nibali (Bahrain) en la decisiva i explosiva jornada d’avui: 117 km entre Corvera de Asturias i el clàssic modern, l’Angliru.

Hi ha terreny de sobres per capgirar la classificació. La traca es concentra en els últims 40 km. Primer amb La Cobertoria, 8 km al 8,6%, i el descens fins al següent obstacle, el Cordal, més curt, però amb un penúltim quilòmetre duríssim. I, per postres, els 12 quilòmetres de l’Angliru. Però una altra cosa és que el sicilià, perillós pujant i també baixant, pugui desarmar l’Sky, que fins ara ha controlat la cursa amb autoritat, i desempallegar-se del britànic, que, tot i que ha anat perdent frescor, és un esportista experimentat i no deixarà que ningú li esmicoli l’obra cuidada fins a l’últim detall. “Esperem atacs des de l’inici”, avançava Froome.

La derrota dels Sky