Els irreductibles, en escena

Partit rere partit, victòria rere victòria, temporada rere temporada, el FC Barcelona Lassa s’ha convertit en un equip del tot irreductible per als seus rivals en totes les competicions estatals. Avui comença contra el Fertiberia Port Sagunt (17 h, per Movistar+) una nova edició de la lliga Asobal, en què aspira a conquerir el seu vuitè títol consecutiu. El conjunt blaugrana no es conforma a acumular títols, sinó que les quatre últimes temporades ho ha fet de manera immaculada, sense haver cedit ni un sol punt. El grup de Xavi Pascual ja acredita 121 victòries consecutives en la lliga, que, si s’estén a les altres competicions d’Asobal i a les catalanes, s’amplia a 159 triomfs seguits.

Aliè a l’etiqueta d’únic favorit a conquerir el campionat, Pascual no es desvia del seu full de ruta: “Ho respecto, però m’importa poc per no dir gens el que s’opini. En tot cas, no ha d’interferir en la nostra feina.” En aquest sentit, i tot i els números de l’equip, el tècnic considera que la competitivitat de la lliga es va elevant cada curs: “Cada vegada hi ha més nivell, els equips s’estan reforçant. Han vingut molts jugadors nous i penso que aportaran cada vegada més qualitat a la lliga.”

Projecte il·lusionant