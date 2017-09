L’Olot captiva a Nanjing

El CPA Olot va triomfar, ahir, plenament a Nanjing en la primera edició dels Jocs Mundials de Patinatge i va obtenir amb autoritat el seu onzè títol mundial de grups de xou grans, el cinquè de manera consecutiva. Les olotines es van estrenar l’any 2004 i han tiranitzat la modalitat amb un estil propi i una gran capacitat de reinventar les coreografies amb els seus tècnics, Ricard Planiol i Esther Fàbrega, al capdavant. L’espectacle Sóc innocent, impecable i emotiu, va convèncer plenament els jutges, que hi van atorgar puntuacions superiors al 9,5 en totes les facetes, tant en la vessant tècnica com en l’artística. Les garrotxines van sumar un total de 135.600 punts, amb dues notes de 9,9 en impressió artística que subratllen el nivell de l’actuació. El gran èxit del patinatge artístic català el va arrodonir el CPA Girona, que va revalidar la medalla de plata que ja havia assaborit en l’últim mundial acumulant un total de 126.600 punts. Amb la coreografia Esclaus de la riquesa, el club gironí es consolida en l’elit i confirma l’efervescència d’aquest esport a les comarques gironines. La primera edició dels Jocs Mundials de Patinatge –el mundial de totes les modalitats del patinatge en una sola seu– va cloure, ahir, amb un altre espetec dels representats catalans, que han tingut una gran notorietat en el marc de la delegació de la Federació Espanyola, que esperen eixamplar el 2019 a Barcelona, en la segona edició dels campionats mundials.

El CPA Olot, seguit per desenes de seguidors en una pantalla gegant instal·lada a la vila garrotxina ahir des de tres quarts de 10 del matí, va tancar el cercle d’un 2017 excepcional. El Sóc innocent va arrencar conquerint el campionat territorial gironí i també es va endur el campionat de Catalunya, el d’Espanya i el d’Europa, corroborant el seu domini de la modalitat. A més dels onze títols mundials, l’equip garrotxí acumula dotze títols europeus, tretze d’Espanya i catorze de Catalunya, entre altres èxits.

El CPA Girona va ser quart en el darrer europeu i en la prova asiàtica ha fet un pas endavant, amb una millor nota de 9,4 en impressió artística. El podi de la modalitat el va completar un club italià. El tercer club participant adscrit a la Federació Espanyola de Patinatge, el PAU Aurora aragonès, va finalitzar en la siena posició.

Tant el CPA Olot com el CPA Girona van haver de fer mans i mànigues per poder pagar-se el viatge d’11.000 quilòmetres fins a la Xina. Absolutament amateurs, tots dos clubs van engegar una campany de micromecenatge que els ha permès exhibir-se i triomfar de nou en el campionat mundial. També va seguir el mateix mètode el PA Maçanet, que la setmana anterior va obtenir la medalla de plata en el competició de grups de xou petits. Tots tres exemplifiquen la força d’aquesta disciplina, tant a a Catalunya com, sobretot, a les comarques gironines. Emmirallats per l’èxit primigeni de l’Olot, ja fa temps que el pavelló de Fontajau s’omple per veure el campionat territorial.