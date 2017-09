La rebel·lió de la joventut

La nord-americana Sloane Stephens (1993) va conquerir dissabte l’obert dels Estats Units i s’ha afegit a la rebel·lió de les tennistes més joves de 25 anys que aquest curs han irromput amb força en els tornejos del Grand Slam. A excepció de l’obert d’Austràlia, on va vèncer Serena Williams (35 anys), les altres grans cites del circuit WTA se les han repartit la letona Jelena Ostapenko (20) i la hispanoveneçolana Garbiñe Muguruza (23), que avui liderarà per primer cop el rànquing. Saba jove entre les primeres raquetes mundials. De fet, la final de Flushing Meadows ja era entre dues tennistes d’aquesta nova fornada perquè la rival de Stephens era la seva compatriota Madison Keys, de 22 anys.

La final no va tenir gaire història i amb prou feines es va resoldre en una hora de joc (6-3 i 6-0). Stephens es va moure com si estigués a casa i a Keys, incapaç de controlar els nervis, li va pesar la responsabilitat del partit. Madison va assumir una tàctica molt arriscada, s’ho va jugar tot a una carta i li va sortir creu. Va acreditar 18 cops guanyadors, però es va veure condemnada per les trenta errades no forçades. Stephens, en canvi, va invertir aquests números, amb deu cops guanyadors i únicament sis errades.

Més amigues que rivals, després del partit es van fondre en una emocionada abraçada. De fet, totes dues tenien motius de sobres per estar satisfetes després d’haver superat lesions molt greus. Stephens va estar onze mesos inactiva per una operació al turmell esquerre i el mes de gener ni tan sols podia recolzar al peu a terra. El mes de juny va reaparèixer a Wimbledon, va accedir a les semifinals de Toronto i Cincinnati, i aquestes dues setmanes ha excel·lit a Nova York. Keys també es va haver de sotmetre a dues intervencions al canell esquerre en menys d’un any. Va reconèixer que dissabte no va poder oferir el seu millor tennis, però va admetre que fa uns mesos no s’hauria pensat arribar a la final.

Escalada en el rànquing