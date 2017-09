Res no és impossible per al rei Froome

No s’albira ningú que pugui destronar Chris Froome del regnat absolut del ciclisme mundial. La manera com enguany ha dominat el Tour de França i la Vuelta a Espanya certifica que aquest anglès nascut a Nairobi (Kenya) és, amb diferència, el ciclista més poderós del pilot internacional. Amb 32 anys, ha arribat a un punt de maduresa que li garanteix dues o tres temporades al màxim nivell. A més, compta amb un equip de gran solvència, amb gregaris de luxe, que ha estat determinant per al seu èxit. El curs vinent ja no hi seran Mikel Nieve i Mikel Landa, però continuaran Wout Poels, Gianni Moscon, Geraint Thomas, Diego Rosa i Sergio Henao. I, per si no n’hi hagués prou, arribarà el català David de la Cruz.

“No soc el més indicat per dir en quin lloc de la història del ciclisme ha d’aparèixer el meu nom, però el cert és que he complert un repte que ningú no havia aconseguit: soc el primer britànic que guanya la Vuelta”, deia Froome aquest diumenge, a Madrid, després de convertir-se també en el primer que aconsegueix el doblet Tour-Vuelta des que la ronda espanyola finalitza al mes de setembre. Abans, quan es corria a la primavera, només dos grans com Jacques Anquetil (1963) i Bernard Hinault (1978) havien assolit aquesta fita. En tot cas, ben segur que la història li reserva un lloc distingit, qui sap si entre els millors. De fet, ara que, per fi, ha guanyat la Vuelta, que tant se li havia resistit, podrà concentrar els esforços a igualar el palmarès dels quatre grans –Hinault, Merckx, Anquetil i Indurain–, guanyadors de cinc Tours.

A banda d’aquest quintet en la ronda francesa, Chris Froome té altres reptes importants per complir que engrandirien la seva llegenda. Per exemple, encara no ha estat mai campió del món, tot i que és un rodador excel·lent, ni tampoc no ha guanyat mai el Giro d’Itàlia, ni cap de les grans clàssiques. Res no fa pensar, en tot cas, que no ho pugui aconseguir. “No és impossible guanyar en un mateix any les tres grans curses”, va dir ahir a la BBC, en aquest sentit, el mateix Froome. I és que, ara com ara, ningú pot treure-li la corona del ciclisme mundial.