Potència sobre rodes

Nanjing va passar el testimoni a la capital catalana en la cerimònia de clausura. El president de la Federació Internacional de Patinatge, Sabatino Aracu, va entregar la bandera d’aquesta institució a David Escudé, comissionat d’esports de l’Ajuntament de Barcelona. Els World Roller Games 2019 van ser presentats divendres passat a Nanjing, amb la presència d’Escudé i Aracu, a més de la del president del comitè organitzador i de la federació espanyola, Carmelo Paniagua, entre altres personalitats. Escudé va destacar l’aposta de Barcelona per un esdeveniment com aquest: “Ara hem celebrat els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i el que no podem fer és quedar-nos al marge dels esports de tendència ni dels tradicionals i, en aquest sentit, els World Roller Games són el millor exemple. Barcelona tornarà a ser innovadora organitzant per primera vegada a Europa un esdeveniment que reuneix onze campionats del món de roda petita. Volem que els World Roller Games deixin un llegat esportiu i d’instal·lacions.”