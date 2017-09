Exemple de perseverança

Només hi ha un tennista català entre els 100 millors del món, Albert Ramos (25è), i això fa mal d’ulls. Sobretot perquè durant una dècada hi havien estat l’ara ja retirat Albert Montañés i Marcel Granollers (134è), que no juga individuals des del juliol després d’un curs dolent en què no ha trobat el seu joc i ha perdut la confiança. Encara bo que es carrega de moral amb els dobles formant parella amb el croat Ivan Dodig, amb el qual van guanyar el títol a Rotterdam, i en l’obert dels EUA van superar dues eliminatòries. De fet, el català ja va avançar en declaracions al juliol que es plantejava un període sabàtic perquè no se sentia bé a la pista. Valorava, per tant, la possibilitat d’un descans per reordenar les idees. De fet, Granollers era un dels inscrits en la copa Sevilla, un torneig challenger que es va acabar diumenge però finalment no hi va prendre part.

El subcampió va ser el basc format durant molt temps a Catalunya Íñigo Cervantes, que es va queixar de l’actitud del públic en la final quan va animar descaradament el seu rival, el jove i prometedor canadenc Auger-Aliassime, que va remuntar i va guanyar el títol. “Que et diguin puto etarra de merda al teu país és trist i lamentable”, va sentenciar molest Cervantes. Els organitzadors neguen els insults.