Amb els deures fets

Coincidint amb l’inici de la campanya pel referèndum d’autodeterminació de Catalunya, l’esport del país va demostrar ahir que està a punt per afrontar els nous reptes de futur. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va presidir l’acte de signatura del Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, el pas previ a la redacció i l’aprovació d’una nova llei que ha de servir de model de governança per a les pròximes generacions.

“En l’àmbit esportiu també ens fixem objectius d’estat, que queden establerts en aquest pacte, un model de governança innovador”, va destacar el portaveu del govern. En aquest sentit, Turull hi va afegir: “Som una nació que té ànima esportiva. Només amb aquesta mentalitat esportiva podem afrontar el moment transcendental que viu el país.” El conseller va detallar amb algunes xifres el pes del sector esportiu en la societat catalana i va recordar les 13 medalles i 11 diplomes aconseguits pels esportistes catalans en els Jocs Olímpics de Rio. “Hem teixit un model d’èxit en tots els nivells, però no som conformistes i sempre volem nous reptes”, va sentenciar.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va destacar que el Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport es va començar a gestar a finals del mes de gener “amb un ampli i enriquidor procés de participació per dissenyar un nou model de governança en l’àmbit de l’esport a Catalunya.” I hi va afegir: “L’esport català està a punt. Hem fet els deures encomanats pel govern i avui [per ahir] comencem a edificar uns nous pilars que sostenen sòlids un esport català que gaudeix d’una salut de ferro.” Figueras va esbossar els tres grans objectius del nou model de governança: l’esport i l’activitat física com a quart pilar de l’estat del benestar, la simplificació de la legislació actual i garantir l’estabilitat del sector amb un marc fiscal que incentivi empreses i particulars a finançar projectes i iniciatives esportives.

També va intervenir en l’acte el secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz, que va lloar el procés participatiu seguit per elaborar aquest pacte que donava “veu a tot el sector esportiu”. De fet, a més de Turull, Figueras i Foz ahir també van signar el Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya una vintena de representants de les entitats i institucions adherides.