“M’havia subestimat”

A la Vuelta tots els del Movistar hem anat pel nostre compte, però a mi també m’agrada treballar per a un líder com Quintana

Antonio Pedrero (1991, Terrassa) va ser una de les novetats inesperades del Movistar en la Vuelta a Espanya. Al costat del vilanoví Marc Soler va ser un dels grans animadors de la prova, sobretot en les etapes de muntanya, i en alguns dels grans ports va estar al costat de les grans figures del pilot internacional.

En la seva estrena en una gran volta va ser una de les revelacions, sobretot a la muntanya. S’ho esperava?

Ficar-me en tantes escapades i veure’m tants de dies molt a prop dels millors va ser una sorpresa, fins i tot per a mi mateix. Això em donarà sobretot molta confiança per al futur. No sabia que podia afrontar un desafiament com aquest amb tanta força.

Sense Quintana i Valverde al Movistar li va passar de tot i els joves van haver d’estirar el carro. N’estan satisfets?

Al cap de pocs dies vam decidir que aniríem pel nostre compte. Dani Moreno no es va trobar bé, també va abandonar Betancur per una caiguda. Era una situació nova per a l’equip però ens hi vam adaptar. No vam tenir la necessitat d’estar tots els dies treballant i vam tenir la llibertat de buscar les escapades o resistir amb els favorits fins on poguéssim.

La convocatòria per a la Vuelta ja va ser una sorpresa. Quan li ho van dir com s’ho va prendre?

Fins poques setmanes abans no sabia que tenia la possibilitat d’anar a la Vuelta; m’estava entrenant per fer bé la segona part de la temporada, a partir de la volta a Burgos. No vaig fer cap preparació especial i tampoc crec que la necessités.

Abans l’equip va anunciar la seva renovació. S’ho esperava?

Ells confiaven molt en mi i Eusebio Unzue sempre m’ho ha dit. El problema soc jo, que de vegades m’he subestimat massa, que estic per sota de les meves possibilitats. A la Vuelta no em veia capaç d’estar tan endavant, per una qüestió de confiança. La mentalitat també és molt important en aquest esport. Ara m’he demostrat a mi mateix que puc estar al costat dels millors professionals. Aquest és el gran canvi que significa per a mi aquesta Vuelta.

El 2018 hi haurà grans canvis a l’equip, amb l’arribada de Mikel Landa i la marxa d’alguns ciclistes històrics. Com s’ho prenen els més joves?

En el Movistar sempre s’ha funcionat treballant per a un líder. L’excepció ha estat aquesta Vuelta, en què hem pogut anar a la nostra. En el meu cas no em preocupa gens l’arribada de Landa. A mi m’agrada estar al costat d’un líder i ajudar-lo a guanyar carreres.

Ha fet mèrits de sobres per fer una gran volta el 2018. Què preferiria, el Tour o el Giro?

Ara tinc confiança, és clar, de poder-la fer sense problemes i a un gran nivell. A mi el Tour no em diu res especial; pel recorregut i pel que m’expliquen alguns companys el Giro és una carrera que s’ajustaria més a les meves possibilitats.

Va córrer al costat de Marc Soler, un altre dels ciclistes més lluitadors de tota la Vuelta. Com el va veure, sobretot després del mal inici a Andorra?

Per a ell anar a la Vuelta també va ser una sorpresa. Ja portava un any carregat amb molt bones actuacions a la Volta, a la París-Niça i a la volta a Suïssa i li va costar entrar en competició. Un cop ho va fer, però, s’hi va adaptar i va lluitar fins a l’últim dia a l’Angliru per guanyar una etapa. Va acabar molt content perquè al final ell mateix es va veure que estava fort.

Té algun ciclista de referència?

No especialment, l’únic és que em considero a mi mateix un escalador. En el planer ho passo més malament.

El Movistar té una assignatura pendent en els últims anys, el Tour de França. Necessiten un equip com l’Sky per plantar cara a Froome?

En el cas de l’Sky l’equip hi fa molt, però Froome camina molt, això també s’ha de dir. Va ser el més fort tant al Tour com a la Vuelta. Sovint quan arrenca deixa tots els altres enrere i també és el millor en les contrarellotges. L’equip que té, però, és impressionant.

Un recorregut tan exigent com el de la Vuelta no és massa excessiu tenint en compte que ja som al setembre?

És que parles amb algú que gaudeix de la muntanya. Jo m’ho vaig passar molt bé. Fins i tot els dies que arribàvem en petits colls de 2 o 3 quilòmetres, que tampoc són la meva especialitat, em va agradar. No em puc queixar.

En alguns ports hi va haver perill real per als corredors per l’actitud del públic, com per exemple el dia de l’empenta a Belkov?

Vaig veure que els agents de policia tenien molta pressió perquè la gent no es fiqués a la carretera, potser massa. Al públic cal cuidar-lo perquè sense ells no estaríem aquí.

Quina és la imatge que té Froome en el pilot?

No hi he parlat, però es veu que és una molt bona persona, gens antipàtic i molt bon company.

El Movistar farà un equip femení el 2018. Com ho veu?

Necessari. El ciclisme femení està desatès. En les clàssiques de primavera nosaltres, per exemple, estem a l’hotel i elles, que corren les mateixes carreres, mengen en autocaravanes.