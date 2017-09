El FC Barcelona Lassa inicia el periple per reconquerir la lliga de campions al SAP Arena de Mannheim, un escenari per explorar. L’equip blaugrana juga a la pista del Rhein-Neckar Löwen (19.30 h per Esport3), on no ha pogut guanyar en cap de les tres visites anteriors. El duel, per tant, serà de màxima exigència entre l’equip de Xavi Pascual, guanyador de les set últimes edicions de la lliga Asobal, i el conjunt de Nikolaj Jacobsen, que ha assolit els dos últims de la Bundesliga. El Rhein-Neckar serà una dels tres grans equips germànics, juntament amb el Kiel –el seu botxí en els vuitens de final del curs passat– i el Flensburg-Handewitt que tindran la responsabilitat que la representació de la Bundesliga no quedi buida en una altra edició de la final a quatre de Colònia.

En la plantilla del campió alemany sobresurten el porter suec Mikael Apopelgren, la parella de centrals formada pel suís Andy Schmid, motor de l’equip, i del danès Mads Mensah Larsen i l’extrem esquerre Patrick Groetzki. També formen part de la plantilla l’exblaugrana Gudjón Valur Sigurdsson, i els pivots espanyols Gedeón Guardiola i Rafa Baena. Respecte al curs passat, destaca la sorprenent baixa de Kim Ekdahl du Rietz, que ha posat fi a la seva carrera, i la incorporació del jove extrem suec Jerry Tollbring, que va ser escollit en el set ideal del mundial de França. El tècnic del Barça Xavi Pascual marca alguna de les claus del partit: “Hem de jugar molt bé. Probablement ara mateix el Rhein-Neckar és un dels equips que està en més bona forma a Europa. És el campió de la Bundesliga i juga a casa. És un rival duríssim i hem de ser conscients que competir a Alemanya no és fàcil. Hem d’estar molt bé al darrere, ser consistents i no perdre pilotes per no donar-los possibilitats al contraatac.” Si a l’inici del curs passat l’equip blaugrana, molt rejovenit, es trobava clarament en fase de construcció aquesta temporada sembla haver fet un pas endavant en aquest aspecte.

En tot cas, Pascual té molt clar que encara queda molta feina per fer. “De canvis també n’hi hagut aquest any, i força. A més, ara mateix tenim menys jugadors. Hi ha molts jugadors que ja fa un any que hi són i, per tant, aquest període d’aprenentatge ja el tenen fet, però els nous [Dolenec, Lenne i Alexis Borges] l’han d’anar fent. Independentment de nous o no, hi ha un equip que és el Barça, amb les nostres dificultats i els nostres avantatges”, va sentenciar. Amb Lasse Andersson recuperant-se de la lesió al genoll, l’expedició blaugrana es va desplaçar a Mannheim amb els setze components del primer equip. Pascual tampoc va voler entrar en especulacions sobre la pròxima arribada d’Aaron Palmarsson, que continua a Islàndia, sense entrenar-se amb el Veszprém i lligat pel club blaugrana per al 2018. “Palmarsson? No és un jugador nostre, a mi només m’importen els meus i, per tant, no hi tinc res a dir”, va etzibar.

Després de l’últim entrenament al Palau Blaugrana, també va comparèixer el tercer capità de l’equip, Cédric Sorhaindo. El pivot francès va exposar el sentiment del vestidor abans del debut en una nova edició de la lliga de campions: “Després de tots els sacrificis de la pretemporada, ja teníem moltes ganes que arribés aquest moment. Volem gaudir de la competició, arribar tan lluny com sigui possible, tenir la satisfacció d’haver-ho donat tot i a veure si som capaços de tornar a guanyar el títol una altra vegada.”