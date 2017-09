Poc premi a Mannheim

Gjeding i Hansen. Exclusions: Groetzki (16’), Guardiola (26’ i 51’), Petersson (29’ i 38’), per part del Rhein-Neckar; i Viran (12’ i 58’), Tomàs (12’ i 45’) i Rivera (58’), per part del Barça.

RHEIN-NECKAR LÖWEN: Appelgren; Groetzki (5), Reinkind (3), Guardiola (1), Pekeler (7), Mensah Larsen (2), Tollbring (4, 2 p.) –set inicial–; Palicka (p.s.), Schmidt (6, 1 p.), Radivojevic, Baena, Petersson (2) i Taleski (1). FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Tomàs (2), Mem (7), Syprzak, Entrerríos (5), N’Guessan (5), Rivera (3 p.) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Viran, Ariño (1), Sorhaindo, Dolenec (2), Borges (2), Jallouz (2), Lenne (1) i Aleix Gómez (1). PARCIALS: 1-3, 4-6, 8-8, 10-12, 11-15, 12-18; 17-20, 20-22, 23-24, 24-26, 28-28 i 31-31. ÀRBITRES: Gjeding i Hansen. Exclusions: Groetzki (16’), Guardiola (26’ i 51’), Petersson (29’ i 38’), per part del Rhein-Neckar; i Viran (12’ i 58’), Tomàs (12’ i 45’) i Rivera (58’), per part del Barça. PÚBLIC: Uns 10.000 espectadors.

El SAP Arena de Mannheim se li continua resistint, al Barça. L’equip blaugrana es va quedar més a prop que mai d’assaltar la pista de Rhein-Neckar Löwen, però un gol de Patrick Groetzki en l’últim segon va segellar l’empat en el primer partit de la lliga de Campions, segurament poc premi pels mèrits del conjunt de Xavi Pascual, que havia fet una primera part per emmarcar (12-18). En la segona meitat, però, el campió de la Bundesliga, liderada pel central suís Andre Schmid i la connexió amb el pivot Hendrik Pekeler, va fer forat en la defensa blaugrana i van equilibrar el duel després d’una gran remuntada.

El Barça va colpejar primer. L’equip blaugrana va començar molt concentrat en la seva quarta visita en el SAP Arena de Mannheim. Les tres anteriors s’havien saldat amb un empat i dues derrotes. Borko Ristovski, molt motivat contra el seu exequip, va guanyar clarament la partida a Mikael Appelgren sota els pals –5% i 38% d’aturades– i la defensa d’anticipació catalana causava molts maldecaps al campió de la Bundesliga. En el balanç ofensiu, els contraatacs i la mestria i la inspiració de Raúl Entrerríos en els atacs estàtics van provocar les primeres fissures en el Rhein-Neckar (1-4 i 4-7). Nikolaj Jacobsen es va veure forçat a demanar temps mort i la remuntada local es va veure afavorida per una doble exclusió en el bàndol català (8-8). El Barça, però, va aturar el cop i no va perdre el rumb. Amb Entrerríos al comandament, i l’aportació dels jugadors provinents de la banqueta, Jallouz i Aleix Gómez, l’equip de Xavi Pascual tornava a prendre la iniciativa. El Rhein-Neckar no trobava la fórmula i l’escletxa encara es va fer més gran en el tram final. Ristovski va abaixar la persiana, amb un joc totalment coral i els gols de Dolenec, Ariño, Lenne i Borges provocaven estralls en la defensa germànica. Abans del descans, Jallouz ampliava les diferències fins als sis gols (12-18).

El panorama, ja amb Andreas Palicka a la porteria, va canviar radicalment en la segona meitat. Schmid, amb més llibertat de moviments, es va carregar l’equip a les espatlles i amb llançaments exteriors i bones assistències culminades des del pivot per Pekeler va iniciar el camí de la remuntada. Als 8 minuts, les diferències ja s’havien reduït a la mínima expressió (19-20). Entrerríos, amb un fly, va sortir al rescat i el Barça, amb un penal de Valero Rivera i un contraatac de Víctor Tomàs (20-23) va aturar momentàniament el cop. Però el partit ja havia entrat en una fase d’equilibri total. L’alacantí Gedeón Guardiola, en un contraatac, va empatar a 23 (34’). El Rhein-Neckar no va ser capaç de posar-se al davant en cap moment i d’aquí fins al final les diferències van oscil·lar entre l’empat i un o dos gols a favor del Barça. Dika Mem va emergir en el tram final amb dos gols consecutius (28-30), però una doble exclusió (Viran i Valero) va donar aire a l’equip alemany. Tot i la inferioritat, Mem va tornar a donar avantatge als blaugrana a només 6 segons del final. Jacobsen va aturar el joc, va fixar l’estratègia i amb una jugada ràpida Groetzki va ser capaç de segellar l’empat en l’últim instant. Poc premi per als blaugrana, que van oferir molt bones sensacions.