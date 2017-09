Benvinguda Champions

El duel entre el RheinNeckar, campió de la Bundesliga, i el Barça Lassa, el gran referent de l’Asobal, va ser diumenge el millor exponent de l’exigència i l’espectacularitat de la lliga de campions des que es va implantar l’actual sistema de competició, ara fa un parell de temporades. Després d’una primera meitat per emmarcar (12-18), el conjunt català va tornar a tastar la dificultat de vèncer a les pistes alemanyes en general i al SAP Arena de Mannheim en particular. Les quatre visites blaugrana en aquesta pista s’han saldat amb dos empats i dues derrotes. Vist el desenvolupament del partit, el gol de l’empat de Patrick Groetzki en l’últim segon va deixar una sensació agredolça a l’equip de Xavi Pascual. Amb tot, tant el mateix tècnic català com la majoria de jugadors van donar per bo el punt aconseguit a la pista del Rhein-Neckar, tenint en compte la qualitat del rival.

Un dels factors positius del debut europeu del Barça va ser l’aportació del porter Borko Ristovski, que va respondre a l’aposta del tècnic amb una meritòria actuació i guanyant clarament la partida als seus homòlegs rivals, Mikael Appelgren, en la primera meitat, i Andreas Palicka, en la segona. El porter macedoni va jugar molt motivat contra el seu exequip –hi va competir la temporada 2015/16– i va resultar determinant tant en el primer temps com a les acaballes del partit. De fet, una aturada seva amb el rostre a un llançament de Groetzki des de l’extrem, quan només faltava 1:44 per al final, va ser seleccionada entre les cinc millors de la jornada inaugural. Ristovski va fer la següent lectura del partit: “Hem fet una gran primera meitat i hem aconseguit una molt bona diferència de gols. La defensa m’ha ajudat molt. De fet, tots ens hem ajudat. En la segona, el Rhein-Neckar ha pogut córrer més i ha demostrat per què és un dels millors equips d’Alemanya i del món.” I va concloure: “Sempre és especial jugar aquí, perquè hi tinc molt bons records, i hem d’estar contents amb el punt aconseguit.” Ristovski va evidenciar que també es pot confiar en ell tot i tenir al costat Gonzalo Pérez de Vargas, considerat el millor porter de l’última edició de la lliga de campions. El porter macedoni també va rebre els elogis del tècnic del Rhein-Neckar, Nikolaj Jacobsen: “Borko ha fet molt bones parades, especialment en els últims minuts de la primera part.” I va remarcar: “S’ha pogut veure un partit d’handbol espectacular i al final hem pogut guanyar un punt.” En aquest sentit, el gol final de Groetzki va ser escollit entre els cinc millors de la jornada, i el pivot Hendrik Pekeler, autor de set gols, va ser seleccionat en el set ideal.

El Barça reprendrà la lliga de campions dissabte contra el Kristianstad suec al Palau Blaugrana (18 h), però abans té partit de la lliga Asobal, demà a casa contra el Puente Genil (20.30 h).