Es busquen tres jugadores i un entrenador per poder competir a divisió d’honor

Des d’aquest estiu, la secció de rugbi femení de l’INEF Barcelona, l’únic equip català de la divisió d’honor, busca jugadores i un entrenador o entrenadora amb títol per tal d’adaptar-se a la nova normativa de la Federació Espanyola de Rugbi. A partir d’aquesta temporada, els equips participants en la lliga Iberdrola han de presentar un mínim de 23 fitxes i han d’estar entrenats per un tècnic amb el nivell 2. La competició, per primera vegada, tindrà dues voltes i es disputarà entre els mesos d’octubre i abril (fins ara s’acabava al gener). En principi, a més de l’INEF Barcelona, hi participaran cinc equips de Madrid, un de la Corunya i un altre de Bilbao. El descens del GEiEG gironí ha deixat les Osses de l’INEF soles en la màxima categoria.

A principi d’aquest mes de setembre l’entitat barcelonina va publicar un anunci de la seva crida a les xarxes socials i, de moment, ha trobat un parell de jugadores i ha iniciat converses amb un entrenador. No es pot donar, però, el seu nom perquè encara no s’ha arribat a un acord. Què passa amb l’entrenadora de la temporada passada? Eva Serra no ha tingut la possibilitat de treure’s el títol, ja que, a més que ho hauria de fer a Madrid, necessitaria un any per cursar-lo. En tot cas, el final del termini perquè l’INEF presenti la documentació necessària a la federació és cada cop més proper. “Ho hauríem de fer la setmana prèvia a l’inici de la lliga”, explica a aquest diari Jordina Marbà, primera línia del conjunt català. Si tenim en compte que la primera jornada està prevista per al cap de setmana del 7 i 8 del pròxim mes, la data final estaria entre el 2 i el 5 d’octubre. “Soc de les menys optimistes de l’equip”, reconeix Marbà. “Potser ens cal renunciar a la plaça de divisió d’honor per començar de zero. De vegades s’han d’assumir situacions com aquesta. I no passa res. Ara bé, si aconseguim les jugadores necessàries i l’entrenador estaré entusiasmada”, conclou.