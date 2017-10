Definit el camí europeu de l’Atlètic i el Polo

El sorteig del KO16 de l’EHL va deixar bones sensacions als vestidors dels dos conjunts catalans que disputen la competició. L’Atlètic Terrassa, que fa dues temporades va ser capaç de classificar-se per a la final a quatre, va quedar emparellat amb l’Herakles, que l’any passat va ser capaç de quedar segon en la potent lliga belga. Tot i tenir diversos jugadors internacionals, el proper rival europeu dels terrassencs no ha fet gaire bon inici de temporada i ocupa la meitat de la taula. Per la seva banda, el Polo –que encadena quatre triomfs en els quatre primers partits i és líder de la lliga– es veurà les cares amb l’Holcombe de la lliga anglesa que, a priori, té menys renom tot i que l’any passat va ser capaç de ficar el seu campió, el Wimbledon, a la final four. El KO16 de l’EHL es disputarà a Rotterdam del 30 de març al 2 d’abril.

Si els dos equips catalans de la màxima competició continental no fallessin en aquests dos emparellaments, s’enfrontarien entre ells en l’eliminatòria del KO8, fet que garantiria la presència d’un d’ells a la final four.