Despropòsit a l’Eurocup

Eurocup

Segona fase

Ferencváros - Quadis Mataró

11 - 4

Primorac - Jadran Split

9 - 17

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Ferencvaros 9

3 3 0 0 41 17

Jadran Split 4

3 1 1 1 28 34

Quadis Mataró 4

3 1 1 1 21 27

Primorac 0

3 0 0 3 27 39

L’expedició del Quadis CN Mataró intentava pair ahir la seva eliminació en la segona fase de l’Eurocup en circumstàncies molt estranyes a Budapest. La victòria del Jadran Split contra el Primorac Kotor per vuit gols de diferència (17-9), just el marge que necessitava per desbancar el conjunt mataroní del segon lloc i guanyar-se l’accés als quarts de final, va ser un cúmul de despropòsits arbitrals.

L’errada més vistosa, si més no la que va córrer més per les xarxes socials, va ser la de l’últim gol del Jadran, obra d’Ante Viscovic, que va ser posterior a una falta i amb el temps reglamentari totalment exhaurit. El director tècnic del club mataroní Joan Masriera, però, considera més greu encara el que va succeir en el tercer quart. “El Kotor només perdia per quatre gols i el Jadran va ampliar diferències amb un llançament que va picar al travesser interior i va tornar a sortir fora. Els àrbitres, tot i les protestes dels jugadors croats, no van concedir gol. El joc va prosseguir i al cap d’una estona l’entrenador del Kotor va demanar temps mort. En aquell instant Ratko Rudic [llegendari entrenador croat i directiu del Jadran] es va dirigir a la zona del delegat de la LEN i, després de repassar les imatges pel monitor, van resoldre rearbitrar: atorgar els cinc gols d’avantatge al Jadran i a sobre afegir dos minuts de joc. Un fet que no havia vist mai i que no es pot fer en cap cas”, lamenta astorat el dirigent del CN Mataró.

Tot i la gravetat dels incidents i les conseqüències negatives de tot plegat, el CN Mataró va decidir ahir a la nit no presentar recurs a la LEN per les mínimes possibilitats d’una resolució favorable. En tot cas, el club mataroní ja ha fet evident el seu malestar des de diverses plataformes. Va penjar a Twitter el vídeo en càmera lenta dels últims minuts del partit, en què s’aprecia clarament que el gol es marca fora de temps, i diversos jugadors, a més del tècnic Beto Fernández, van manifestar la seva indignació, tant en comentaris a diversos mitjans de comunicació com a través de les xarxes socials. “Vam passar de l’eufòria a la resignació en uns segons; ningú entenia el que havia passat. Després del partit vaig anar a parlar amb el delegat de la LEN i ni tan sols ens va voler escoltar; només ens deia que el torneig ja s’havia acabat”, va explicar l’entrenador mataroní al web especialitzat Waterpolista.com. A tot això, el conjunt mataroní jugarà demà contra el CN Terrassa (17 h a la piscina Joan Serra) el partit corresponent a la segona jornada de lliga.