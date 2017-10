El Granollers se la jugarà contra el Balatonfüredi

Abans del debut continental, la plantilla del Fraikin BM Granollers té la vista fixada en el decisiu partit de dissabte al Palau contra el Ciudad Encantada (17 h), corresponent a la setena jornada de la lliga Asobal. “Després de tres victòries seguides portem una bona ratxa i si guanyem el Conca, que es tracta d’un rival directe, ens podrem consolidar en el grup capdavanter abans de l’aturada de lliga per als partits de seleccions”, reflexiona Rama. D’altra banda, l’entrenador vallesà destaca que la tornada d’Álvaro Ferrer a l’equip ha aportat més consistència defensiva en espera de la recuperació d’Albert Pujol, prevista per a finals d’any. Rama també confia que amb vista al partit contra el Ciudad Encantada ja pugui disposar del central Marc Cañellas, un jugador determinant en els esquemes del joc granollerí i que s’havia perdut les últimes jornades per una lesió en un turmell.