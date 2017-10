El Tour posa una marxa més

El Tour va presentar ahir el recorregut del 2018, que s’ha dissenyat per complicar sobretot l’existència a Chris Froome i l’Sky, i que inclou interessants atractius per als aficionats, com ara les etapes amb llambordes –mai hi havia hagut tants quilòmetres en aquest terreny des del 1980–i ports inexplorats, com el Portet als Pirineus i la Rosier, als Alps. En el cas del Portet s’ha dissenyat una etapa amb un format mai vist en el Tour en els últims 30 anys en una etapa d’alta muntanya: només 65 quilòmetres.

A banda d’un recorregut ple de trampes, serà més difícil que mai que cap equip controli la prova, ja que es redueix el nombre de ciclistes de nou a vuit. Per a Froome l’edició de l’estiu vinent no serà una qualsevol. Aspira a igualar les cinc victòries de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain.

La prova començarà el 7 de juliol a Noirmontier, que es convertirà en la quarta illa que és l’escenari d’una sortida, tindrà tres arribades a l’alta muntanya i tres etapes més de muntanya però en final en descens. Després d’una travessia accidentada per la Bretanya, una contrarellotge per equips el tercer dia (35 km) i un final al mur de Bretanya i una altra complicada ruta a Quimper, el Tour posarà rumb cap a l’est. Allà es viurà una versió reduïda de la París-Roubaix, amb 15 sectors amb llambordes (21,7 quilòmetres). L’arribada estarà situada a la llegendària Roubaix, però no es va precisar si al centre de la ciutat o al velòdrom. Per fer més interessant la primera setmana el Tour ha inclòs una altra novetat, una bonificació intermèdia de 3, 2 i 1 segon per als tres primers que passin per un punt emblemàtic en cadascuna de les vuit primeres etapes en línia.

Després de la primera jornada de descans, el pilot afrontarà la primera etapa alpina. Es pujarà el Grand Bornard a deu quilòmetres de l’arribada, el dia abans de la primera arribada a La Rosière, 17,6 quilòmetres al 5,8%. Els Alps es completaran amb els ja llegendaris 21 revolts de l’Aup d’Uès en una jornada en què també es pujarà la Madelaine i la Croix de Fer, una etapa amb tots els ets i uts de la història del Tour.

En el massís central destaca una meta a l’aeròdrom de Mende i després d’una jornada de descans a la històrica Carcassona els corredors arribaran als Pirineus. En la primera etapa s’arribarà a Banhèras de Luishon després del Portillon, situat a 10 quilòmetres. El dia següent, el 25 de juliol, és el de la final del mundial de futbol a Rússia. Per això, el Tour ha decidit fer una de les etapes de muntanya més curtes de la història, uns 65 quilòmetres sense descans amb les pujades a Peyragudes, vall Loron i el desconegut Portet, batejat pel director de la cursa, Christian Prudhomme, com el “nou Tormalet”. Amb 2.215 m serà el cim del Tour, una nova joia que els organitzadors volen incloure en la seva col·lecció d’arribades mítiques després que s’hagi asfaltat la carretera fins al cim. L’endemà es pujarà el Tormalet de veritat després de l’Aspin i abans que l’Aubisque, situat a 20 quilòmetres de l’arribada a Laruns.

Sense descans, els corredors afrontaran al País Basc francès, en el penúltim dia de la competició, una contrarellotge de 31 quilòmetres en què no pararan de pujar i baixar, amb quatre ports, l’últim dels quals (Pinodieta), amb trams del 21% de desnivell.

Si no és un Tour anti-Froome s’hi assembla molt. El britànic va mostrar ahir mateix el seu temor: “Serà molt dur. Els primers vuit o nou dies sense muntanya són els que més por em fan, sobretot l’etapa de Toubaix.” Al colombià Nairo Quintana, en canvi, els ports dels Alps i els Pirineus el beneficien: “Estic convençut que puc guanyar, però el calendari no haurà de ser tan ambiciós com el de l’any passat. M’agrada especialment l’etapa curta amb final al Portet.”