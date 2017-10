Moment d’oportunitats

El porter José María Motos es preveu que sigui una de les peces fonamentals de l’Astralpool CN Sabadell, que es juga l’accés a la fase principal de la lliga de campions –el pas previ per accedir a la final a vuit–, contra l’Estrella Roja de Belgrad avui a dos quarts de vuit a Can Llong. L’anada es va resoldre amb un empat a sis i ara els vallesans confien en el factor piscina per tal de desencallar l’eliminatòria a favor seu i competir amb els millors equips del continent.

“Ens fa molta il·lusió poder classificar-nos per a la propera fase i jugar contra alguns del millors jugadors del món com Filip Filipovic... Això dona un plus. Fa cinc anys que competim molt bé en la lliga i seria un premi també a l’esforç que hem fet tot aquest temps amb el Chava [Gómez, el tècnic]. A més, per als que som de la casa és un privilegi extra situar el nom de Sabadell al mapa waterpolista. De petit no t’ho imagines. Últimament sempre veiem l’equip femení en les grans competicions i ara tenim la nostra oportunitat”, explica Motos, que es va estrenar en l’esport aquàtic als sis anys i als catorze va fer el salt al primer equip per entrenar-se.

El vallesà considera que poden superar l’eliminatòria “tenint en compte el partit que vam fer en l’anada a Belgrad” perquè “els vam plantar cara i vam anar guanyant a casa seva, un territori hostil”, si bé no oblida el potencial d’un equip serbi: “Haurem de veure com vindran.” Dissabte, el Sabadell no tenia clar com reaccionaria a Belgrad, però la realitat va superar les expectatives més optimistes. Es va avançar amb un parcial de 0 a 3 i l’Estrella Roja va tardar vint minuts –és a dir tres quarts– a batre Motos. A les acaballes, els catalans guanyaven per la mínima (5-6), però els serbis van empatar quan faltaven dos segons.

Motos avança que avui no poden sortir a especular amb el resultat: “Hem de sortir a guanyar tant sí com no. Les nostres cartes són les de sempre: defensa intensa, encaixar pocs gols i sortir ràpid al contraatac.” I avisa dels punts forts del rival: “És com si juguéssim contra un equip semblant al nostre. Es mouen bé per fora. Tenen un boia bo. Es van veure cansats al final, però no es donaran per perduts mai.”

El Sabadell ha canviat alguns jugadors respecte al curs passat i l’equip no ho ha notat en aquest inici de curs. “Hem perdut el pes del boia Abraham i la força del Marc Soler, però hem guanyat amb ganes i velocitat”, explica el porter que destaca una de les claus de l’èxit: “El Chava sempre treu el màxim rendiment als equips.”

Bateig internacional