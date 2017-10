El Barça, com una piconadora

Rodríguez Estévez i Rosendo. Exclusions: Jallouz (25’) i Lenne (48’), per part del Barça; i Garza (34’), Viscovich (38’) i V. Rodríguez (52’), per part del Valladolid.

FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Sorhaindo, Ariño (6), N’Guessan (3), Dolenec (2), Viran, Aleix Gómez (5) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Tomàs (4), Entrerríos (4), Rivera (3, 1 p.), Syprzak (1), Borges (3), Mem (3), Lenne (3) i Jallouz (2). ATLÉTICO VALLADOLID: Díaz; López (1), A. Fernández (1), Fernando Hernández (5), Rio (6), Viscovich (3), V. Rodríguez (2) –set inicial–; C. Pérez (p.s.), D. Camino (2), H. González, Garza, Serdio, R. Pérez, Serrano i M. Camino. PARCIALS: 4-3, 6-4, 8-6, 12-9, 15-10, 18-10; 23-13, 25-17, 30-21, 32-21, 35-23 i 39-25. ÀRBITRES: Rodríguez Estévez i Rosendo. Exclusions: Jallouz (25’) i Lenne (48’), per part del Barça; i Garza (34’), Viscovich (38’) i V. Rodríguez (52’), per part del Valladolid. PÚBLIC: Uns 770 espectadors.

El Barça Lassa va passar com una piconadora per sobre del Valladolid abans del parèntesi de la competició pels compromisos de seleccions. Els 39 gols que el conjunt blaugrana va infringir a l’equip castellà suposen el rècord del curs en la lliga Asobal. El balanç ofensiu va estar molt repartit, però van destacar especialment els extrems teòricament suplents Aitor Ariño (6) i Aleix Gómez (5). El jove del planter, com és habitual, no va desaprofitar l’oportunitat i va respondre a la confiança de Xavi Pascual l’endemà de ser convocat per primer cop per la selecció espanyola absoluta.

El Valladolid, amb joves valors de gran qualitat, va aguantar l’intercanvi de cops durant 20 minuts (12-9). Amb les rotacions en marxa, el Barça va arribar molt més fresc en l’últim tram de la primera meitat. Ristovski va abaixar la persiana i a còpia de contraatacs o canonades dels jugadors de primera línia, el conjunt blaugrana va tancar el primer acte amb un parcial de 5-0 que eixamplava les diferències fins als 8 gols (18-10).

El Barça tenia el partit encarrilat, però ni de bon tros va abaixar el peu de l’accelerador. Al contrari, Valero Rivera va sortir molt inspirat a la pista i amb tres gols gairebé consecutius va ampliar l’avantatge per sobre de les deu dianes (22-11). El Valladolid, de la mà del jove Rubén Río i de l’experimentat exblaugrana Fernando Hernández, va reaccionar i va aturar momentàniament el cop (24-17). La remuntada visitant va ser un miratge perquè el Barça, ara amb gols de Víctor Tomàs, va tornar a prendre la velocitat de creuer i ja no va trobar resposta del rival. Com en el primer temps, l’equip blaugrana va arribar amb molt menys desgast al tram final i amb gols des de totes les posicions possibles, tant des de la primera com la segona línia, va acabar apallissant un Valladolid rendit a l’evidència.