Pálmarsson, només pendent del ‘transfer’

El serial d’Aron Pálmarsson i la seva imminent incorporació a les files del Barça Lassa només està pendent del certificat de transferència, un tràmit entre federacions que s’ha de resoldre en les pròximes hores. El club blaugrana no farà oficial el seu fitxatge fins que no disposi del transfer del jugador, segurament dilluns vinent, i posteriorment faria l’acte de presentació. La durada del contracte del talentós central islandès, de 27 anys, serà de quatre temporades.

El Veszprém, molest per l’actitud del jugador, que es va declarar en rebel·lia i no es va presentar als entrenaments de pretemporada per forçar la seva marxa a l’equip català, no ha posat les coses fàcils i no ha rebaixat, tal com pretenien els dirigents del Barça, el milió d’euros que exigia com a clàusula de rescissió. La predisposició del jugador, que hauria rebaixat el seu salari, hauria abaratit l’operació. El Barça tenia lligat el primera línia islandès per al curs vinent, quan el jugador quedava lliure, però la recaiguda de Lasse Andersson, que ha hagut de tornar a passar per la sala d’operacions per una lesió al genoll, va precipitar la reobertura de negociacions amb el club hongarès. Ara per ara, Xavi Pascual només disposa del veterà Raúl Entrerríos com a central pur, tot i que l’eslovè Jure Dolenec també exerceix circumstancialment com a director d’orquestra blaugrana. Si no hi ha cap més entrebanc, Pálmarsson ja estaria a disposició del tècnic barceloní per al partit de la lliga de campions contra el Zagreb, el 4 de novembre. S’haurà de veure quin és el seu estat de forma després d’haver-se entrenat en solitari durant els últims mesos.

L’arribada de Pálmarsson coincidirà en una setmana de calma al Palau Blaugrana, ja que gairebé tots els jugadors de la plantilla estaran convocats amb les seleccions absolutes. Només es quedaran a casa Víctor Tomàs, Aitor Ariño i Wael Jallouz.