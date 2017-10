“He après a aprofitar els minuts que em donen”

A Pàdua s’hi va sentir important. Va decidir el segon i el tercer partit de la Main Round de la UEFA Futsal Cup, guanyant-se titulars després d’un estiu de dubtes en què es deia que el cos tècnic no acabava de tenir clar el seu futur. Joselito (Cadis, 7 de març de 1991) es va voler quedar i lluitar pels minuts. El temps li està donant la raó.

S’ha girat la truita. S’havia sentit que no seguiria al Barça...

La veritat és que no vaig acabar gaire bé la temporada passada. Són coses que passen pel que sigui. Potser no ho vaig donar tot. L’Andreu [Plaza] em va dir que comptava amb mi, però que els minuts anirien cars i que faria tot el possible per donar-me confiança. I així ha estat.

L’Andreu Plaza sempre ha estat important per a vostè.

L’Andreu ajuda molt el jugador. Et tempta a regatejar. Mai et diu res perquè perdis una bola provant-ho. Et dona seguretat. Em va ensenyar molt en la meva primera etapa al Barça B.

El Joselito d’ara recorda el Joselito d’abans?

Vaig jugar a futbol onze fins a juvenils. No m’esperava gens ni mica arribar fins aquí. Vadillo em va portar a Benicarló i jo no tenia ni idea de moure’m a la pista. La meva família sempre m’ha ensenyat que les queixes no serveixen de res i que, treballant, gairebé sempre arriben els fruits. Així ha estat.

Se’l veu amb confiança. Li han anat bé les actuacions a Pàdua per reivindicar-se?

No m’havia de reivindicar, crec. Considero que soc aquí per mèrits propis. Són circumstàncies del joc. Vam generar moltes ocasions i no vam tenir la punteria necessària. Podria haver estat qualsevol altre. Això sí, m’ha anat bé per agafar confiança i poder disposar de minuts importants.

Els minuts són clau?

És una mica de tot. Jugar minuts és important, perquè si només en jugues cinc, per exemple, vols demostrar-ho tot en poc temps i és complicat. Si en tens més, jugues tranquil. Suposo que haver-ho fet bé en aquest inici de curs me’n donarà més. Però també em dona confiança entrenar-me bé. Estic agafant un rol que m’agrada.

És complicat fer-se un lloc en un equip amb tanta estrella i on hi ha tanta gent?

He après a portar-ho bé. Venia de jugar molt a Navarra i sentir-me un jugador important. I vaig arribar, jugava cinc minuts i no m’enfadava però pensava... “per què no jugo més?” Amb el temps he après a aprofitar els minuts que em donen i a gaudir-los. A ajudar els meus companys, no posar males cares i seguir...

Per com ha començat l’equip, la temporada fa bona pinta.

L’haguéssim firmat tots aquest inici, però encara ens queda molt marge de millora. Hem de polir coses com les desconnexions que tenim a vegades. Treballem per a això.

Els va costar més del previst a la Main Round?

Sabíem que seria complicat, però ens va costar molt, perquè la pilota era horrible. Pesava molt i els xuts sortien fatal. Atribueixo això a la falta de gol, però per la resta va ser gairebé perfecte.

Diumenge reben El Pozo. És la primera gran prova del curs?

Sense cap mena de dubte. Han perdut jugadors importants, tenen Miguelín lesionat i els ha costat començar, però El Pozo sempre és allà. No li volem donar ni aigua, volem ser un martell durant tot l’any.