L’Esport es farà present en la manifestació

La UFEC i les altres entitats esportives que formen part de la Taula per la Democràcia participaran en la manifestació que tindrà lloc a Barcelona, a les cinc d’aquesta tarda, en defensa dels drets i les llibertats. El president de l’UFEC, Gerard Esteva, explicava en aquest diari que “no hi ha hagut cap federació que hagi dit que no vol estar a la Taula per la Democràcia ni participar de les seves accions”. La Taula per la Democràcia agrupa entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil per tal de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes i els drets fonamentals.